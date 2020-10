Ambulant vor stationär gilt in Zug auch bei der Altenpflege Die Zuger Gemeinden nehmen Stellung zur Pflegeheimplanung 2021 bis 2025 des Kantons. Sie sind nicht mit allem einverstanden. Carmen Rogenmoser 16.10.2020, 05.00 Uhr

Symbolbild: Christian Beutler / KEYSTONE

Prognosen zu machen, ist schwierig, auch wenn es um den älteren Teil der Bevölkerung geht. Wie gross wird der Anteil über 65-Jähriger im Jahr 2025 sein? Wie viele davon werden auf Pflege angewiesen sein? Möchten sie lieber zu Hause wohnen oder in eine entsprechende Institution ziehen? Die Pflegeheimplanung 2021 bis 2025 des Kantons Zug basiert auf Grundlagen, die durch das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan) ausgewertet wurden (siehe Infobox). Die Gemeinden und zuständigen Institutionen hatten bis Ende September Zeit, dazu Stellung zu nehmen.

Grundsätzlich zeigen sie sich zufrieden, wie die Sichtung der Vernehmlassungsantworten zeigt. Die kantonale Gesundheitsdirektion möchte an den 1189 Pflegebetten (1150 bestehende und 39 geplante) festhalten und plant keine Erweiterung. Leerstehende Betten kosten Geld. Das soll möglichst verhindert werden. Dadurch komme es aber immer wieder zu Engpässen, kritisieren einige Gemeinden. Erwähnt sei stellvertretend Baar: «Die Planung und Beschränkung der zugelassenen Pflegebetten soll eine innerkantonale Überversorgung verhindern helfen. Die Gemeinden stellen jedoch fest, dass im Kanton nicht immer rechtzeitig ein Platz verfügbar ist und teilweise auf ausserkantonale Angebote ausgewichen werden muss.» Das sei mit zusätzlichen Kosten verbunden. Auch innerkantonal komme es immer wieder zu Zwischenlösungen, die oft eine Überforderung für die Betroffenen bedeuten.

Gemeinden können nicht selber entscheiden

Eine rollende Pflegeheimplanung und die regelmässige Überprüfung derselben sind wichtig, da sind sich die Gemeinden einig. Die Spannung zwischen der bedarfsorientierten kantonalen Pflegeplanung und dem kommunalen Versorgungsauftrag sei gross. «Die Gemeinden sind kaum mehr frei, ihren Bedarf eigenständig zu bearbeiten und zu regeln, was die gemeindliche Zusammenarbeit zwingend erforderlich macht», heisst es etwa im Bericht aus Walchwil. Überrascht zeigt man sich hingegen vom gewählten «shift ambulant»-Szenario.

Man gehe also davon aus, dass gewonnene Lebensjahre gesunde Lebensjahre seien und die Dauer der Pflegebedürftigkeit trotz grösserer Lebenserwartung gleich bleibe, bemerken einige Gemeinden. Die Planung konzentriere sich zu sehr auf Pflegeleistungen. Das Leben im Heim umfasse aber wesentlich mehr als die pflegerische Versorgung. Faktoren wie soziale Kontakte, Unterstützung bei Alltagsverrichtungen und die Entlastung von Angehörigen können einen stationären Aufenthalt in einem Pflegeheim auch rechtfertigen. Es stelle sich die Frage, ob künftig nicht auch Dienstleistungen und Zahlen des ambulanten Bereichs in die Pflegebettplanung miteinfliessen müssten, heisst es aus Steinhausen.

Der Gemeinderat Oberägeri erwähnt: «Für Personen, bei denen die konstante Beziehungsqualität wichtig ist, treten bei institutioneller Versorgung gegenüber der rein ambulanten Versorgung in den eigenen vier Wänden erhebliche Kostenvorteile (geringere Wegzeiten, professionelle Qualität, Synergien) auf.» Kritisiert wird zudem, dass bei der Studie die in Pflegeheimen lebenden Personen unter 65 Jahren und Kurzzeitaufenthalte nicht berücksichtigt werden. Ende 2018 waren das 52 Personen, was einem Anteil von 5 Prozent der Pflegebetten entspricht. «Wird dies in der zukünftigen Planung ausser Acht gelassen, kommt es zu fehlenden Pflegebetten», heisst es im Baarer Bericht.

5 Betten im Kurheim, das es nicht mehr gibt

Für Verwirrung sorgt zudem die Darstellung der aktuellen Situation: Der Bedarf wird mit 1189 Betten ausgewiesen. Diese Zahl stelle den Pflegebettenbedarf gemäss Planung dar und nicht gemäss dem aktuellen Angebot. Dieses liege um mindestens 39 Betten, die als Reserven ausgewiesen sind, tiefer. Die 5 Betten im nicht mehr existierenden Kur- und Erholungsheim St.Annahof seien zu streichen, wird verlangt. Oberägeri und Baar schlagen vor, dass mit 1158 Langzeitpflegebetten für Personen über 65 Jahre per Ende 2025 gerechnet werden soll (1105 Betten gemäss Pflegeheimliste 2020, plus 31 bereits vorgemerkte Betten und 22 Betten auf Abruf).

Der Gemeinderat Risch hält fest, dass im Vergleich zur durchschnittlichen Bettenquote im Kanton Zug (9 Betten auf 1000 Einwohner), die Region Ennetsee (6,5 Betten) und besonders die Gemeinden Risch (4,1 Betten) und Hünenberg (4,0 Betten) unterdotiert sind. Der Steinhauser Gemeinderat vermerkt: «Wichtig erscheint es, dass die auf der Pflegeheimliste vorgemerkten Pflegebetten realisiert werden.» Begrüsst hingegen werden die Überlegungen, Heimplätze für leicht pflegebedürftige Personen gar nicht mehr zu planen.

Der Regierungsrat wird sich in einer zweiten Lesung mit der Pflegeheimplanung auseinandersetzen und über den Antrag der Gesundheitsdirektion entscheiden.