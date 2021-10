Ein Steinhauser Footballer schafft es von der B-Liga in die Nati

American Football Aus der Zweitklassigkeit ins Nationalteam – die Geschichte von Guido Krähenbühl Der Tight End aus Steinhausen strebt in der Meisterschaft mit den Luzern Lions nach hohen Zielen, aber auch persönlich: Er hat einen Länderspieleinsatz vor Augen. Michael Wyss Jetzt kommentieren 11.10.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Guido Krähenbühl will mit den Luzern Lions Meister der Liga B werden. Bild: Michael Wyss (Luzern, 9. Oktober 2021)

«Dass ich kürzlich für die Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten wurde und nun im erweiterten Kader stehe, ist ein Glücksgefühl, das mich stolz macht», zeigte sich Guido Krähenbühl happy. Der Steinhauser, der bei den Midland Bouncers Zug im Alter von 16 Jahren die Freude zum Football entdeckte, spielt aktuell bei den Luzern Lions in der Liga B. Die beiden Vereine haben ihre Fanionteams, unter anderem aus personellen Gründen, in 2020 zusammengelegt. «Ich sehe das als Win-win-Situation. Beide Vereine profitieren davon», ist Krähenbühl überzeugt.

Den Initianten hat der Zusammenschluss aus sportlicher Sicht sicher recht gegeben. Die Lions stehen im Playoff-Halbfinal und kämpfen am nächsten Samstag bei den Thun-Tigers, dem Qualifikationssieger Gruppe West, um den Einzug in den Final (18 Uhr, Lachenstadion). «Ich will B-Meister werden. Das wäre super, wenn wir das schaffen könnten. Wir reisen nach dem Viertelfinalsieg über die Fribourg Cardinals mit einer intakten Moral ins Berner Oberland», zeigte sich der auf der Position Tight End spielende 26-Jährige überzeugt. Sein Fernziel wäre auch ein Engagement in der Nationalliga A. «In der höchsten Liga eines Tages zu spielen, ist ein grosser Traum von mir. Am liebsten natürlich mit den Lions.» Etwas NLA-Luft geschnuppert hat er bereits, als er einmal mit den Winterthur Warriors trainierte.

Durch den Sport zu einer anderen Person geworden

Aufgewachsen ist Krähenbühl, der an der ETH Zürich Biomedizin studiert und in Zukunft gerne in der Forschung arbeiten will, in Sins. Heute lebt er in Steinhausen.

«Football ist meine grosse Leidenschaft und bringt mir die Abwechslung zum Studium. Der Sport, den ich sehr vielseitig erlebe, hat mir in jungen Jahren die Augen geöffnet. Heute bin ich ein anderer Mensch geworden, konnte mich persönlich weiterentwickeln.»

Krähenbühl sagt weiter: «Football war für mich auch eine Lebensschule. Früher war ich ein Einzelgänger, scheute Kontakte. Heute ist mir das Soziale und Gesellige sehr wichtig. Es entstanden neue Freundschaften im Football. Es ist eine Bereicherung für mein Leben.»

Krähenbühl bezeichnet sich mittlerweile als offen, kommunikativ und ehrgeizig. «Ich rede viel. Manchmal bin ich ein Plauderi», sagt er grinsend. Er geht seinen eigenen Weg, hat aber auch Vorbilder. «Menschen, die vieles in ihrem Leben erreicht haben, bewundere ich.» Auch der frühere NFL-Spieler Adrian Peterson sei ein Vorbild: «Er hat sich nach Verletzungen immer wieder zurückgekämpft. Seine Karriere hat mir gezeigt, dass im Leben vieles möglich ist, wenn der Wille vorhanden ist.»

Gute Blocker sind selten in der Schweiz

Wie war es möglich, dass ein Liga-B-Spieler den Sprung ins erweiterte Kader der Nationalmannschaft schafft? «Ich bin ein guter Blocker, die sind gefragt. Mein Headcoach bei den Luzern Lions, Sascha Gaveau, ist beim Schweizer American Football Verband Leiter im Bereich Leistungssport und hat mich empfohlen.» Am 30. Oktober spielt die Schweiz gegen Russland in Basel um Rang 9 und somit um eine gute Positionierung für die Einteilung der Vorqualifikationsgruppe für die spätere Endrunde der Europameisterschaft.

Guido Krähenbühl sagt: «Im Camp von nächster Woche will ich mit überzeugenden Leistungen den letzten Cut überstehen. Beim Länderspiel gegen die Russen dabei zu sein, ist ein grosser Traum von mir.»