An der Marktgasse 8 in Baar fahren die Bagger auf Im Ortszentrum von Baar beginnt die Alfred Müller AG kommende Woche mit dem Bau einer neuen Liegenschaft. Es sollen 13 Mietwohnungen und Nutzflächen für das Gewerbe sowie Dienstleister entstehen. 09.07.2020, 10.46 Uhr

(mua) Die Alfred Müller AG realisiert auf dem Areal des ehemaligen Restaurants Rössli in Baar ein neues Gebäude. Am Montag, 13. Juli, starten laut Medienmitteilung der Alfred Müller AG die Arbeiten. Auf einer Fläche von 520 Quadratmeter will das Immobilienunternehmen einen Neubau mit Laden- und Dienstleistungsflächen von 470 Quadratmetern im Erdgeschoss, zwei Büros à je 104 Quadratmeter im Obergeschoss sowie insgesamt 13 Wohnungen mit einem Mix von 2,5- bis 3,5-Zimmern.