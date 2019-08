Ein Mann hat bei einem Sportgeschäft in Cham ein wertvolles E-Bike gestohlen. Dank einer aufmerksamen Angestellten konnte der mutmassliche Täter von der Polizei ermittelt und nach einer Verfolgungsfahrt in Ebikon festgenommen werden.

Angestellte beobachtet E-Bike-Dieb in Cham – Polizei kann Luzerner nach Verfolgungsfahrt festnehmen Ein Mann hat bei einem Sportgeschäft in Cham ein wertvolles E-Bike gestohlen. Dank einer aufmerksamen Angestellten konnte der mutmassliche Täter von der Polizei ermittelt und nach einer Verfolgungsfahrt in Ebikon festgenommen werden.

(zfo/pd) Am Freitagnachmittag, kurz vor 16.30 Uhr, beobachtete eine Angestellte eines Sportgeschäftes in Cham einen Mann, der ihr auf einem teuren Test-E-Bike ihres Arbeitgebers entgegenkam, das Zweirad auf einem nahegelegenen Parkplatz in ein Auto lud und davon fuhr. Da ihr die Situation verdächtig vorkam, meldete sie sich beim Sportgeschäft, worauf man den Diebstahl bemerkte. Die Angestellte, die in ihrer Freizeit unterwegs war, konnte sich das Fahrzeug wie auch Teile des Kontrollschildes merken, schreibt die Zuger Polizei in einer Mitteilung.

Dank diesen Angaben wurde der mutmassliche Täter wenig später ermittelt. Bei ihm handelt es sich um einen 39-jährigen Schweizer, der in Ebikon wohnt. Bei der anschliessenden Kontrolle an seinem Wohnort konnte er gemäss Polizei zunächst nicht angetroffen werden. Allerdings sei er wenig später mit dem von der Angestellten beschriebenen Auto vor die entsprechende Liegenschaft gefahren.

Beim Erblicken der Einsatzkräfte habe er sein Fahrzeug beschleunigt und sei mit deutlich übersetzter Geschwindigkeit davongefahren, um sich der Polizeikontrolle zu entziehen.

Weiter teilt die Polizei mit, dass der Schweizer, der über keine Fahrerlaubnis verfügt, weder auf das Signal «Stopp Polizei» noch auf Blaulicht und Sirene reagierte. Seine Fahrt endete jedoch kurze Zeit später in einer Sackgasse.

Der 39-Jährige wie auch seine 40-jährige Beifahrerin wurden festgenommen. Das in Cham gestohlene E-Bike befand sich zu diesem Zeitpunkt noch immer im Kofferraum des Autos. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat gegen die beiden Personen ein entsprechendes Strafverfahren eröffnet. Es wird zudem abgeklärt, ob sie für weitere, ähnlich gelagerte Delikte in Frage kommen.