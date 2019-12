Hünenberg See: Anwohner stellen kritische Fragen

An der Gemeindeversammlung vom Montag, 9. Dezember, (20 Uhr, Saal «Heinrich von Hünenberg») werden folgende Traktanden behandelt: Protokoll vom 17. Juni; Budget 2020; Finanz- und Investitionsplan 2020 bis 2024; Kredit für die Ortsplanungsrevision; Kredit für weitere Massnahmen aus dem Generellen Entwässerungsplan; Motion des Grünen Forums betreffend ökologische Auswirkungen von gemeindlichen Vorhaben; Interpellation des Grünen Forums betreffend Trinkwasserqualität; sechs Interpellationen von Privatpersonen betreffend Überbauung des Park+Ride-Areals in Hünenberg See, betreffend Ökihöfe sowie betreffend Vertretung der Interessen der Bevölkerung in der Ortsplanungsrevision; Vorstellung des neuen Leitbilds, der Mehrjahresziele und der Massnahmen.