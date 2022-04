Leserbrief Aphasie ist für alle schwierig Gedanken zum Rücktritt des Schauspielers Bruce Willis 07.04.2022, 13.58 Uhr

Bruce Willis muss wegen einer Aphasie, dem Verlust der Sprache, seine Karriere beenden. In der Schweiz trifft es jedes Jahr 5000 Mitmenschen, die sich nicht mehr ausdrücken, eventuell auch nicht mehr richtig verstehen, lesen, schreiben können. Das Sprachzentrum in der linken Hirnhälfte funktioniert wegen eines Schlaganfalls, Tumors, einer Erkrankung nicht mehr, wie es sollte. Noch immer wissen viele Menschen nicht, dass das passieren kann. Die Situation ist für die Betroffenen schwierig, da sie selbst nicht mehr erklären können, was mit ihnen los ist. Die Angehörigen sind gefordert, aus einem Kauderwelsch herauszuhören, was gemeint ist.