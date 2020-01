Leserbrief Appell ans Weitermachen Zum Weihnachtsbriefkasten des Zuger kantonalen Frauenbunds 27.01.2020, 13.51 Uhr

Ein Satz einer Begünstigten klingt uns immer noch in den Ohren: «Bitte versprechen Sie, dass Sie weitermachen werden! Ich werde es in ein oder zwei Jahren ohne Ihre Hilfe schaffen, aber es gibt so viele, die Sie noch brauchen ...» Ja: Es ist uns allen sehr bewusst, dass viele Menschen im Kanton Zug auf die Solidarität der breiten Bevölkerung angewiesen sind. Manche nur kurzfristig – andere über Jahre, weil knappe Budgets familiäre Trennungen, Krankheiten und Unfälle einfach nicht aufgefangen werden können, weil es nicht allen gelingt, im Berufsleben wieder Fuss zu fassen, weil mangelnde Altersvorsorge Rentner vermehrt Richtung Altersarmut drängt.