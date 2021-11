Arbeit Ein neues Programm für stellenlose Personen aus dem kaufmännischen Bereich Im Kanton Zug startete das neue Angebot «VAMKV» des Vereins für Arbeitsmarktmassnahmen (VAM) zur vorübergehenden Beschäftigung von stellenlosen Personen aus dem kaufmännischen Bereich. 24.11.2021, 11.23 Uhr

Das Programm des VAM besteht gemäss Medienmitteilung aus einem Arbeits- und einem Bildungsteil. Ziel ist es, die Chancen auf eine Integration in den Arbeitsmarkt zu verbessern. Fredy Omlin, Geschäftsführer VAM wird in der Mitteilung so zitiert: «Es fehlen zurzeit Einsatzplätze für stellensuchende Personen. Hauptsächlich betroffen sind die kaufmännischen Berufe; diese Berufsgruppe verzeichnet seit März 2020 einen Anstieg.»