Archäologische Sensation «Ich habe in meinem Leben schon viele Steine umgedreht, doch bis jetzt lag nie jemand darunter»: In Baar wurde ein Grab aus der Jungsteinzeit gefunden Bild: Jochen Reinhard (ADA) Es ist der erste solche Fund in der ganzen Zentralschweiz: In Baar legte ein Bagger ein Grab aus der Jungsteinzeit frei. Wer war der Mann, der vor 4500 Jahren da hineingelegt wurde? Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Auf der Sternmatt in Baar, dort, wo in zwei Jahren ein neues Schulhaus stehen soll, klafft derzeit ein zehn Meter tiefes Loch. Zwei Kräne stehen links und rechts neben der Baugrube, Gerüste halten die Erdwände dort, wo sie hingehören, und Männer mit orangen Helmen gehen geschäftig hin und her.

Jochen Reinhard trägt ebenfalls einen orangen Helm, doch er packt nicht mit an. Seine Aufgabe ist es, die Bauarbeiten im Namen des Zuger Amts für Denkmalpflege und Archäologie zu begleiten.

Jochen Reinhard. Bild: Katharina Palmberger

Das tut er, seit im April die ersten Bagger aufgefahren sind mit der Vermutung, ein ebensolcher Bagger könnte ein Relikt aus vergangenen Zeiten freilegen. Denn hier, in dieser Gegend unweit der Kirche, wurden schon frühmittelalterliche Gräber und römische Mauern und Münzen gefunden.

Jochen Reinhard ist also der Archäologe auf dieser Baustelle, er geht mit dem Metalldetektor hin und her und untersucht stichprobenartig den Boden vor der Baggerschaufel. Er versucht sich ein Bild davon zu machen, wie es hier früher ausgesehen hat, er erkennt alte Wasserrinnen, alte Pflugspuren.

In der Baugrube, unterhalb des weissen Fahrzeugs, fand sich in rund zwei Metern Tiefe das jungsteinzeitliche, mit Steinplatten abgedeckte Grab. Bild: Jochen Reinhard (Amt für Denkmalschutz und Archäologie ADA) Der Grabdeckel wird abgehoben. Im Bild: Jochen Reinhard, Projektleiter der Grabung. Bild: Hicham Zbair (ADA) Das Archäologieteam des Kantons Zug bei der Arbeit zwei Meter unter dem Boden. Bild: Jochen Reinhard (ADA) Das rund 4500 Jahre alte Grab nach dem Abtragen der überdeckenden Erdschichten. Die Steinplatten über der Grabgrube sind noch vorhanden, hinter dem Grab verläuft eine Reihe aus locker gesetzten Steinen. Bild: Jochen Reinhard (ADA) Das Skelett wird sorgfältig freigegraben und -geputzt. Bild: Jochen Reinhard (ADA) Das Archäologieteam bei der Arbeit. Bild: Jochen Reinhard (ADA)

Am 31. Mai hat der Bagger bereits rund zwei Meter Erde abgetragen, ohne dass etwas Bedeutendes zum Vorschein gekommen wäre. Doch dann passiert es. Jochen Reinhard sieht gerade nicht hin, hört aber unverkennbar: Der Bagger stösst auf Stein.

Und tatsächlich – hier, wo bis vor wenigen Monaten noch Schulkinder auf der grünen Wiese herumrannten, wurde vor 4500 Jahren ein Mann begraben.

Ein Schnurkeramik-Becher als Grabbeigabe

«Es war eindeutig, dass die Steinplatte, auf die der Bagger gestossen ist, von Menschen dort hingelegt wurde», sagt der Archäologe Jochen Reinhard. Die grosse flache Platte unterscheide sich nämlich von den Steinen, welche die Lorze über die Jahrtausende nach Baar geschoben hat. Die seien normalerweise abgerundet und kleiner. Zudem konnte das Archäologenteam Spuren am Stein feststellen, die darauf hinweisen, dass er von Menschen in Form gehauen worden ist.

Dass es sich bei dieser Steinplatte allerdings um einen Grabdeckel handelt, damit hat Jochen Reinhard zunächst nicht gerechnet, wie er sagt:

«Ich habe in meinem Leben schon viele Steine umgedreht, doch bis jetzt lag nie jemand darunter.»

Unter den Steinplatten fand sich das Skelett eines Mannes, der mit angezogenen Beinen auf der rechten Körperseite liegt. Bei seinem Rücken fand sich als Grabbeigabe ein Becher aus dem Zeitalter der Schnurkeramik. Bild: Jochen Reinhard (ADA)

Der Bagger hob die Steinplatte also an und das Archäologenteam begann zu graben, bis es auf das Skelett eines Mannes stiess, der bei seinem Tod zwischen 30 und 50 Jahren alt gewesen sein musste. Er wurde, wie in der Jungsteinzeit üblich, auf der rechten Seite liegend begraben, Arme und Beine angewinkelt. Sein Gesicht zeigt gegen Süden, zur Mittagssonne.

Mit ihm im Grab liegt ein Becher aus Keramik, der mit den Abdrücken einer Schnur verziert worden ist. Das ist, neben der Haltung des Skeletts, ein weiterer Hinweis auf dessen Alter. Es muss aus der Zeit der Schnurkeramik stammen – und ist also rund 4500 Jahre alt.

Der Becher war stark zerdrückt und musste mit Gips befestigt werden. Erdem Koyun hat im Zuger Kantonsspital eine Computertomografie des Bechers angefertigt. Bild: Jochen Reinhard (ADA)

Das erste Grab aus der Jungsteinzeit in Zug

Solche Gräber sind in der Deutschschweiz extrem selten, es gibt gerade mal eine Handvoll. «In der Zentralschweiz wurde bislang noch gar kein Grab aus der Jungsteinzeit gefunden, obwohl man wegen der Pfahlbauten weiss, dass hier zahlreiche Menschen gelebt haben müssen», sagt Jochen Reinhard.

«Die bisher gefundenen Skelettreste dieser Zeit passen in eine Schuhschachtel.»

Die Grabungen auf der Sternmatt haben keine weiteren menschlichen Überreste zum Vorschein gebracht. Schaue man sich das Gelände an, sei das kaum erstaunlich. «Es ist gut möglich», so Reinhard, «dass weitere Gräber von der Lorze weggespült worden sind.»

Untersuchungen dauern noch ein Jahr

Das Skelett aus der Sternmatt wurde mittlerweile geborgen und liegt im Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern. Dort werden zahlreiche Tests gemacht, die etwa Aufschluss darüber geben sollen, woran der Mann gestorben ist, woher er stammte, wie er sich ernährte oder was es mit seiner ziemlich ungesund aussehenden Armstellung auf sich hat.

Es ist nun Jochen Reinhards Aufgabe, die Resultate verschiedener Spezialistinnen und Experten zu sammeln und wie bei einem Puzzle zu einem grossen Ganzen zusammenzusetzen. Es wird noch rund ein Jahr dauern, bis die Untersuchungen abgeschlossen sind.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen