Architektonische Vielfalt mit reichlich Grün - so sehen die Pläne für die Obermüli-Wiese in Baar aus Der Bebauungsplan Obermühle Süd sieht 250 Wohnungen mit vielen Gärten und Bäumen vor. Vier verschiedene Architekturbüros sollen für ein abwechslungsreiches Siedlungsbild sorgen. Zoe Gwerder 20.11.2020, 05.00 Uhr

Die riesige Obermüli-Wiese im Osten von Baar soll mit 13 Gebäuden überbaut werden. Zwar gibt es bereits seit mehr als zehn Jahren ein Projekt und seit 2015 auch einen Quartiergestaltungsplan zum Areal. Konkrete Bauabsichten gab es lange aber keine.

Die Obermüli-Wiese in Baar. Bild: Matthias Jurt, (6. Mai 2020)

Dies hatte sich vor rund einem Jahr geändert, weshalb die Hotz Obermühle AG ihre Pläne für ein temporäres Asylzentrum auf besagter Wiese zurückzog. Rosmarie Müller-Hotz und ihr Bruder Roman Hotz haben nun den neuen einfachen Bebauungsplan vorgestellt. Dieser wurde aufgrund einer Gesetzesänderung nötig, die seit vergangenem Jahr gilt.

Die maximale Grösse der Baufelder (weiss) und die geplanten Grünflächen. Bild: PD

Die Siedlung sei «von den Freiräumen her» angedacht worden, erklärt Rosmarie Müller. «Grosse und zusammenhängende Grünräume sind uns wichtig.» Dies sei der Grund, weshalb die Bauflächen bewusst nicht so gross gestaltet wurden, wie eigentlich möglich gewesen wäre. Anstelle der vorgeschriebenen Gewässerschutzlinie zum Mühlebach von rund 10 Metern, sind die Gebäude 15 bis 43 Meter vom Bach entfernt. Rosmarie Müller:

«Wir möchten hier viele Bäume pflanzen und den Bereich möglichst natürlich gestalten».

Hintergrund sei unter anderem der Gedanke ans Klima. So soll es auch zwischen den Häusern grün werden. «Wir möchten möglichst viele Wohnungen mit direktem Zugang zu einem Garten – möglicherweise auch für Wohnungen aus den oberen Etagen.»

250 Wohnungen im «erschwinglichen Segment» will die Hotz Obermühle AG erstellen. Der Grossteil soll vier und mehr Zimmer haben. «Die Wohnsiedlung im hinteren Bereich sind als Mietwohnungen vorgesehen», erklärt Müller. In die Riegel zur Strasse hin kommen Gewerbe und Wohnungen. «Hier halten wir uns die Möglichkeit offen, Eigentumswohnungen zu realisieren.» Auch für neue Wohnformen soll es Platz haben, wie Atelierwohnungen oder Generationenwohnungen.

Zurückversetzte Attika-Etagen für mehr Sicht

Die Anzahl Geschosse beträgt in den Gebäuden an der Strasse fünf Etagen plus Attika sowie in den meisten hinteren Gebäuden vier Geschosse plus Attika. Einzig die beiden kleineren Gebäude zur Zufahrtsstrasse hin erhalten zu den vier Stockwerken keine Attika. Doch auch die vierstöckigen Gebäude mit Attika sollen nicht als solche wirken. «Wir geben vor, dass die Attika-Geschosse zurückversetzt erstellt werden müssen. So wirken sie weniger hoch», erklärt Müller.

Das Modell der maximalen Ausnützung, von Süden her betrachtet. Bild: PD

Die Zufahrt ins Quartier ist über die bestehende Strasse zu den Fabrikantenvillen geregelt, die inmitten des 35000 Quadratmeter grossen Grundstückes hindurchführt. Bis auf diese Strasse soll das Quartier autofrei werden. Der Zugang zur Tiefgarage und die Anlieferung sind am Anfang der Zufahrt geplant. Wie die Einfahrt in die Langgasse geregelt wird, ist derzeit noch offen. Zwar kann gemäss Bebauungsplan eine Lichtsignalanlage eingesetzt werden. «Wir möchten aber wenn möglich auf eine Solche verzichten», so Müller. Derzeit liege der Ball noch beim Kanton.

Wichtig ist den Bauherren, dass dereinst Leben in die Aussenräumen des Quartiers kommt. Dies versuchen sie unter anderem mit einem Bistro zu erreichen. Dieses ist beim Platz bei der Zufahrt angedacht. Im Anschluss beginnt der Mühlepark – ein ebenfalls markanter Grünbereich in der Siedlung. Ein Streifen, der den Blick von der Strasse zu den Villen freihalten soll. Die Hotz Obermühle AG hat sich zudem zum Ziel gesetzt, dass das Quartier nicht monoton wird, sondern bunt – in Form, Farbe und Materialien.

Vier Büros sorgen für unterschiedliche Gebäuden

Um eine architektonische Vielfalt zu erreichen, werden vier Büros engagiert, auf welche die Gebäudegrundstücke so verteilt werden, dass sie nicht nebeneinanderstehen. Einzig die Gebäude zur Strasse hin stehen jeweils in der Nähe eines Gebäudes der gleichen Architekten. Welche Büros in die Erstellung des Projektes involviert sind, wollen Rosmarie Müller und ihr Bruder Roman Hotz derzeit noch nicht bekanntgeben. Es seien noch keine Verträge unterschrieben. Einzig klar sei, dass das Büro Architektik, mit welchem die Bauherren bereits zuvor am Projekt arbeiteten, zu den vier Ausgewählten gehören wird. Zur Qualitätssicherung wird die Planung der Überbauung durch ein Gremium begleitet. Neben den Bauherren werden in diesem auch die Gemeinde Baar und das kantonale Amt für Denkmalpflege Einsitz haben.

Roman Hotz rechnet damit, dass es bis zum Baustart mindestens zwei Jahre dauern wird. Ziel sei, das Projekt dann möglichst schnell zu erstellen:

«Auch wir sind Anwohner und entsprechend an einer kurzen Bauphase interessiert.»

Sowohl der einfache Bebauungsplan Obermühle Süd wie auch die Teilrevision des Bebauungsplans Obermühle, welcher auf den neuen Bebauungsplan angepasst werden muss, liegen ab dem 20. November bei der Gemeinde Baar öffentlich auf.