Architektur Das neue Hünenberger Gemeindehaus soll flexibles Arbeiten ermöglichen Mit der zweiten Etappe des Bebauungsplans Maihölzli wird die Planung im Zentrum weitergeführt. Das Projekt beinhaltet neben einem neuen Verwaltungsgebäude auch ein Wohnhaus. Geht alles nach Plan, könnte der Bezug 2027 erfolgen. Rahel Hug 07.01.2022, 16.10 Uhr

Das Gebäude links zeigt das neue Gemeindehaus, das Gebäude rechts das Wohnhaus. Das Siegerprojekt stammt von den Röck Baggenstos Architekten AG aus Baar. Visualisierung: PD/Dunedin Arts, Zürich

Wenn die Zentrumsüberbauung Maihölzli in Hünenberg im Herbst fertig gebaut sein wird, könnte es in unmittelbarer Nähe fast nahtlos weitergehen mit einer neuen Baustelle. Die Einwohnergemeinde besitzt bekanntlich das Grundstück auf der Nordseite des Maihölzliwegs – die Wiese hinter der Bushaltestelle Dorf – und plant dort zwei Gebäude. Eines davon soll als neues Gemeindehaus dienen, im anderen sind Wohnungen vorgesehen.

Für das Vorhaben hat die Gemeinde eine zweistufige Generalplanersubmission durchgeführt. Seit kurzem steht fest, dass das Projekt der Röck Baggenstos Architekten AG aus Baar den Wettbewerb gewonnen hat. Am Donnerstagabend stellten Vertreter des Gemeinderats und der elfköpfigen Jury Mitgliedern des Zuger Bauforums die sechs Wettbewerbsprojekte vor.

Die heutigen, über 40-jährigen Verwaltungsräume schräg gegenüber auf der anderen Strassenseite sind sanierungsbedürftig und von den Abläufen her nicht mehr geeignet, wie der Hünenberger Bauvorsteher Thomas Anderegg erklärte. Zudem mangele es an Ausbaumöglichkeiten.

Das bestehende Gemeindehaus an der Chamerstrasse 11. Bild: Maria Schmid (Hünenberg, 19. Januar 2018)

Der Bebauungsplan Maihölzli, der im September 2017 verabschiedet worden ist und auch die weiteren, bald fertiggestellten drei Gebäude der Jego AG und der katholischen Kirchgemeinde umfasst, macht klare Vorgaben zu den zwei Bauten auf der gemeindeeigenen Parzelle. Etwa, dass die Verwaltung in jenem Gebäude einziehen soll, das an der Chamerstrasse steht, und dass im hinteren Wohnungen gebaut werden – 30 Prozent davon als preisgünstige Wohnungen gemäss Wohnraumförderungsgesetz. Eine Vorgabe war auch, die Neubauten in Holz- respektive Holzhybridbauweise umzusetzen.

Speziell sind die zwei Fassadeneinschnitte

Das Siegerprojekt ermögliche ein «zeitgemässes Bürogebäude mit flexibler Struktur», hält die Jury auf den ausgestellten Plakaten fest. Damit bestehe für die Verwaltung ein «grosser Planungsspielraum». Im Parterre des viergeschossigen Gebäudes werden sich Sitzungsräume befinden, die auch fremdvermietet werden können, der Eingang zum Schalter der Einwohnergemeinde liegt auf der Seite der Chamerstrasse. Speziell sind zwei Fassadeneinschnitte in den Obergeschossen, die mehr Tageslicht in die tiefen Grundrisse bringen und Aussenbereiche ermöglichen. Das rückwärtige Wohngebäude ist zurückhaltender gestaltet, es markiert den Übergang vom Siedlungsgebiet zum Maihölzli-Wald. Neben den 14 Wohnungen soll im vierstöckigen Haus mit Dachaufbau eine Gewerbefläche mit separatem Zugang entstehen. Im Untergrund wird eine öffentliche Tiefgarage realisiert.

Blick von der Chamerstrasse her auf das neue Verwaltungsgebäude mit den Fassadeneinschnitten. Visualisierung: PD/Dunedin Arts, Zürich

Thomas Baggenstos vom Architektenteam betont, dass Wettbewerbe für die teilnehmenden Planer sehr wichtig seien – «auch, um sich stetig weiterzuentwickeln». Sein Büro habe rund 600 Stunden in das Projekt investiert. Die Freude über den Zuschlag sei entsprechend sehr gross. Nach der Herausforderung bei diesem Vorhaben gefragt, sagt Baggenstos: «Es galt, verschiedene Faktoren wie etwa die Erschliessung oder die Materialisierung richtig zu gewichten und vor allem ein Gleichgewicht zu finden zwischen den relativ engen Vorgaben des Bebauungsplans und den Anforderungen an zeitgemässe und flexible Arbeitsplätze.» Das Baarer Architekturbüro hat erst vor kurzem schon mit der Gemeinde Hünenberg zusammengearbeitet: nämlich für die letztes Jahr abgeschlossene Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Rony.

Blick ins Innere des neuen Verwaltungsgebäudes. Visualisierung: PD/Dunedin Arts, Zürich

Gemeindepräsidentin Renate Huwyler freut sich auf einen «neuen, lebendigen Treffpunkt», der gemeinsam mit dem Rest der Zentrumsüberbauung geschaffen werde. Am Siegerprojekt überzeugen sie die «Funktionalität und die Architektur».

«Es ist ein sehr einladendes Projekt.»

Gemäss dem Bauchef Thomas Anderegg wird der Baukredit voraussichtlich 2024 an einer Urnenabstimmung der Bevölkerung vorgelegt. Der Bezug könnte 2027 erfolgen, wenn alles nach Plan läuft. Zur Investitionssumme könne sich der Gemeinderat noch nicht äussern. Das alte Gemeindehaus werde im Besitz der Gemeinde bleiben, so Anderegg: «Denkbar ist im Erdgeschoss eine gewerbliche Nutzung, im Obergeschoss könnten Büros oder Wohnungen entstehen.»

Die Ausstellung im Foyer des Saals «Heinrich von Hünenberg» kann am Dienstag, 11. Januar, sowie am Donnerstag, 13. Januar, von 18 bis 20 Uhr besichtigt werden.