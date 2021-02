Archivbilder Das Technikum in Cham hat 101 Jahre auf dem Buckel – der Blick zurück auf eine Erfolgsgeschichte Bild: Marianne Blatter, Quelle: Ursula Blatter / Chamapedia Das imposante denkmalgeschützte Gebäude an der Scheuermattstrasse 1 bis 5 in Cham ist seit jeher unter dem Namen Technikum bekannt. Angesichts seines 101. Geburtstags werfen wir einen Blick zurück auf eine Geschichte über Kondensmilch, Nestlé und preisgünstiges Wohnen. Linda Leuenberger 11.02.2021, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Es gab eine Zeit, da war Cham so etwas wie ein Kondensmilchimperium. Dafür müssen wir aber ganz schön weit zurück ins Jahr 1866 – als der US-Amerikaner Charles Page gemeinsam mit seinem Bruder George eine Kondensmilchfabrik namens «Anglo-Swiss Condensed Milk Company» auf Chamer Boden stellt. Die Schweiz scheint den beiden Amerikanern als idealer Ort dafür: viele Kühe, viel Milch, viel Platz. Bald produzieren die beiden solch gute Kondensmilch, dass sie damit nationale und internationale Preise und Auszeichnungen einstreichen. Die Milchfabrik wird während der folgenden Jahrzehnte die führende und dorfbestimmende Firma in Cham. Von den Einwohnern erhält sie den Übernamen «Milchsüdi».

Die ursprüngliche Fabrik der Anglo-Swiss Condensed Milk Company aus dem Jahr 1866. Kupferstich von Johannes Weber von 1895. Quelle: Chamapedia; Steiner Hermann, «Vom Städtli zur Stadt» (1995, Seite 240) Die Fabrik der Anglo-Swiss Milk Company im Jahre 1910. Quelle: Chamapedia; Steiner Hermann, «Vom Städtli zur Stadt» (1995, Seite 247) Das Markenzeichen der Kondensmilchfabrik. Quelle: Chamapedia Sie repräsentieren den Stolz auf die Chamer Milchsüdi: Bauern vor der Milchannahme der Fabrik. Quelle: Chamapedia

Das Geschäft läuft so gut, dass die Brüder nach Fribourg, St.Gallen und bald auch ins Ausland nach England und Deutschland expandieren können. Weder der Deutsch-Französische Krieg 1870/1871 noch die Wirtschaftskrise von 1873 vermögen das stramm geführte Unternehmen zu stoppen.

1877 beginnt die Anglo-Swiss Condensed Milk Company nebst der in Büchsen abgepackten Kondensmilch auch Säuglingsnahrung herzustellen. Damit wird sie zu einer ernsthaften Konkurrenz für Nestlé aus dem Waadtland. 1905 fusionieren die beiden Unternehmen nach mehreren Anläufen und etwas bösem Blut. Die Erfolgsgeschichte aber ist perfekt: 3000 Mitarbeitende, 20 Fabriken sowie Agenturen auf allen Kontinenten.

Die Techniker vom Technikum

Für ihre zahlreichen Ingenieure und Techniker benötigt die «Nestlé & Anglo-Swiss Condensed Milk Company» bald zusätzlichen Wohnraum. Der Chamer Baumeister Wilhelm Hauser wird 1920 mit der Aufgabe betraut, ein entsprechendes Gebäude an der Scheuermattstrasse 1 bis 5 zu erstellen.

Eine Luftaufnahme des Fabrikgeländes der Anglo-Swiss Condensed Milk Company. Oben rechts ist das «Technikum» erkennbar. Fotografiert um 1933 von Walter Mittelholzer. Quelle: Chamapedia; ETH Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Stiftung Luftbild Schweiz

Ein langer Reihenhausbau mit 19 Wohnungen soll es werden. Da die Kaderleute, die nach Vollendung des Baus dort einziehen, vor allem Ingenieure und Techniker sind, kriegt das markante Gebäude den Übernamen «Technikum». Wie sich in den nächsten 100 Jahren herausstellen sollte, hält sich dieser Name ziemlich hartnäckig.

Es gibt nicht viele Bilder aus den frühen Jahren des Technikums. Eins, das in die 1920er zurückdatiert, ist dieses Foto von Marianne Blatter. Quelle: Ursula Blatter / Chamapedia Das imposante Gebäude stammt aus der Zeit, als die «Nestlé & Anglo-Swiss Condensed Milk Company» Wohnraum für ihre Kaderleute benötigte. Fotografiert 1988 von Christoph Affentranger. Quelle: Amt für Denkmalpflege und Archäologie Zug Da Ingenieure und Techniker das Haus an der Scheuermattstrasse 1-5 bezogen, wurde ihm der Übername «Technikum» verliehen. Fotografiert 1988 von Christoph Affentranger. Quelle: Amt für Denkmalpflege und Archäologie Zug Insgesamt 19 Wohnungen beherbergt das «Technikum». Fotografiert 1988 von Christoph Affentranger. Quelle: Amt für Denkmalpflege und Archäologie Zug Gebaut wurde das Technikum 1920 vom Chamer Bauherrn Wilhelm Hauser. Er ist auch für die Villa Solitude und die Doppel-Einfamilienhäuser an der Gartenstrasse bekannt. Briefkopf des Baugeschäfts Wilhelm Hauser Cham, 1920. Quelle: chamapedia.ch 2013 wurde das damals 93-jährige Gebäude unter Denkmalschutz gestellt. Fotografiert 1997 von Erwin Höfliger. Quelle: Amt für Denkmalpflege und Archäologie Zug Der sogenannt neubarocke Reihenbau mit Mansardendach erinnert an eine englische Gartenstadt. Fotografiert 1997 von Erwin Höfliger. Quelle: Amt für Denkmalpflege und Archäologie Zug

Kurz nachdem die ersten Bewohner mit ihren Familien eingezogen sind, erleidet das Unternehmen «Nestlé & Anglo-Swiss» den ersten finanziellen Einbruch seit über 50 Geschäftsjahren. Während des Ersten Weltkriegs sind nämlich die Auslandaktivitäten ausgebaut worden, was im Krisenjahr 1921 in einem beträchtlichen Minus von 93 Millionen Franken resultiert. 1923 werden darum zahlreiche Fabrikarbeiter und Büroangestellte der Chamer Milchfabrik entlassen. Das Unternehmen übersteht die Krise und entwickelt sich – nachdem auch der Zweite Weltkrieg überstanden ist – zu einem unter Nestlé bekannten, weltumspannenden Konzern.

Leben im Technikum

Weil das Technikum abgesehen von aufgedoppelten Bodenbelägen und neuen Farbanstrichen in den folgenden 95 Jahren kaum renoviert wird, stehen für diese Zeit optimal gelegene und vor allem bezahlbare Mietwohnungen zur Verfügung.

Die einst 19 Wohnungen werden – nachdem die Ära der Techniker zu Ende ist – zu 12 Parteien zusammengelegt. In einer dieser zusammengelegten Wohnungen ist der ehemalige Chamer Gemeinderat Beat Schilter gross geworden. 1974 zieht seine fünfköpfige Familie ins Technikum ein, er ist damals zehn Jahre alt. Der Reihenbau gehört zu dieser Zeit der Pensionskasse der Firma Rüttimann, bei der Schilters Vater beschäftigt ist. Es wohnen auch andere Mitarbeiter mit ihren Familien im Technikum – doch im Grossen und Ganzen seien sie eine bunte Mischung aus verschiedenen grossen und kleinen Familien gewesen, sagt Schilter. Er schwärmt:

«Die Wohnungen waren sehr grosszügig und doch preiswert. Meine Geschwister und ich hatten alle ein eigenes Zimmer.»

Luxuriös sei die Wohnsituation allerdings nicht gewesen, räumt Schilter ein. Die zwölf Parteien heizten selber mit Holz und teilten sich eine einzige Waschmaschine. Ebenfalls seien die Einrichtungen in Küche und Bad nicht mehr die Neusten gewesen.

Beat Schilters grosser Bruder sitzt im Wohnzimmer. Die Türe hinten führte einst in die Bibliothek – in den 70ern funktionierte die Familie Schilter sie in ein Schlafzimmer um. Bild: Beat Schilter (Cham, Anfang 80er-Jahre)

Das Wohnzimmer war grosszügig gehalten. Das Fischgrätparkett blieb über die Jahre erhalten. Bild: Beat Schilter (Cham, Anfangs

80er-Jahre)

Befreundete Mitarbeiter sind mit ihren Frauen zu Besuch bei Schilters. Bild: Beat Schilter (Cham, Anfangs

80er-Jahre)

Von den Technikern der Milchfabrik war im Technikum gemäss Schilter seinerzeit nicht mehr viel übrig. Allerdings erinnerten Klingeln, die von jedem Schlafzimmer nach oben in die Mansardenetage führten, an die vergangenen Zeiten. Mittels der Klingeln konnten die Techniker und Ingenieure damals ihren Bediensteten läuten – etwa, wenn Holz nachgelegt werden musste.

Cham kauft das Technikum

Im Jahre 2013 – die Chamer Milchfabrik ist längst Geschichte – stimmt die Chamer Stimmbevölkerung dem Kauf des Technikums durch die Gemeinde Cham zu. Der Gemeinderat, darunter auch Beat Schilter, will das in die Jahre gekommene Gebäude sanieren und darin preisgünstige Wohnungen realisieren. Eigentümer Thomas Rüttimann erhält für das Haus und das Grundstück 4,3 Millionen Franken. Fünf weitere Millionen werden für die Sanierung budgetiert. Das Grundstück ist für die Gemeinde unter anderem auch darum interessant, weil es die Option birgt, später einmal die Schulanlage Städtli auszubauen.

So sah das Gebäude 2013 vor der Abstimmung aus ...

Das Technikum steht mittlerweile unter kantonalem Denkmalschutz. 2013 erschien es noch im rosafarbenen Anstrich, den es in den 80er-Jahren verliehen bekommen hat. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 9. April 2013) Am Tag der offnen Tür können sich Interessierte im Vorfeld der Abstimmung über den Kauf des Hauses einen Einblick verschaffen. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 9. April 2013) Entscheiden sich die Chamer Stimmberechtigten für den Kauf, soll das Gebäude saniert werden und günstige Wohnungen entstehen.

Bild: Stefan Kaiser (Cham, 9. April 2013) Erika Troxler, Bernadette Aschwanden und Beat Aschwanden. Die drei Geschwister sind in dieser Wohnung aufgewachsen.

Bild: Stefan Kaiser (Cham, 9. April 2013) Die Kauf- und Sanierungskosten beliefen sich auf 8,66 Millionen Franken. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 9. April 2013)

... und so nach drei Jahren Sanierungsarbeiten:

Mit der umfassenden Sanierung wurde dem Technikum auch ein neuer Aussenanstrich verliehen. Die Fassade ist nun nicht mehr rosa, sondern weiss mit grünen Fensterläden – so wie früher. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 29. September 2016) Die Renovation ist im Januar 2016 fertig. Ab Februar können die ersten Mieter einziehen. Im Bild: Projektleiter Basil Stocker, Denkmalpflege Monika Twerenbold und Bauchef Rolf Ineichen.

Bild: Maria Schmid (Cham, 13. Januar 2019) Am 16. Januar 2016 wird das Technikum eingeweiht und der Bevölkerung zugänglich gemacht.

Bild: Maria Schmid (Cham, 13. Januar 2019) Die Küchen sind modern und hell gehalten. Bild: Maria Schmid (Cham, 13. Januar 2019) Böden und Tapeten wurden wo möglich erhalten. Bedruckte Linoleumböden aus erster Produktions-Generation wurden aufwändig renoviert. Bild: Maria Schmid (Cham, 13. Januar 2019) In den Wohnungen wurden die charakteristischen Kachelöfen (zuvor die einzige Wohnraumbeheizung) aufgefrischt, ausser Betrieb genommen und eine Zentralheizung mit Radiatoren eingebaut. Bild: Maria Schmid (Cham, 13. Januar 2019)

Im Februar 2016 sind die Sanierungsarbeiten abgeschlossen und die 17 Wohnungen des Technikums bezugsbereit. Der Wohnraum soll gemäss des damaligen Gemeinderats Rolf Ineichen in erster Linie der Chamer Bevölkerung zugutekommen. Wer einziehen will, muss daher verschiedene Anforderungen erfüllen. So muss man beispielsweise seit zehn Jahren in Cham wohnen. Ebenso darf das Einkommen den Maximalbetrag von 75'000 Franken pro Jahr und das Vermögen jenen von 216'000 Franken nicht übersteigen. Weiter gibt es auch bezüglich der Belegung Richtlinien: In eine der Vierzimmerwohnungen müssen mindestens drei Personen einziehen.

Es dauert bis September 2016, bis alle Wohnungen im Technikum vermietet werden können. Das ist ziemlich lange, angesichts der Tatsache, dass es anfangs rund 80 Interessenten gegeben hat. Aufgrund dieses Nachfragemangels muss der Kriterienkatalog nicht in jedem Fall erfüllt werden.

Auf chamapedia.ch sind weitere Informationen und Bilder zur Anglo-Swiss Condensed Milk Company und zum Technikum verfügbar.