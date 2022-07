Die Zuger Armbrustschützen-Teams räumen am Eidgenössischen ab

Am Eidgenössischen in Neuwilen gewinnen sie sowohl den Sektions- als auch den Gruppenwettkampf. Und auch im Swiss Cup gab es Gold. Bruno Gössi, Christof Arnold und Horst Barandun eroberten sich zudem Edelmetall in den Einzelwettbewerben.

25.07.2022, 13.00 Uhr