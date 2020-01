Unterägeri: Auch die Turmpitze bedarf einer Auffrischung Das Gerüst um den Turm der Marienkirche wird demnächst erhöht. Raphael Biermayr 07.01.2020, 19.09 Uhr

Die Schindeln an der Turmzwiebel sind durch eine Kupferabdeckung ersetzt worden. Bild: PD

Die Turmspitze der Marienkirche in Unterägeri wird ebenfalls saniert werden. Der Kirchenrat hat sich in Absprache mit der kantonalen Denkmalpflege dazu entschlossen, sagt der Bauverantwortliche Alfred Meier. Damit bleibt das Gerüst bestehen, das in den letzten Monaten für das Neuverputzen des Turms sowie den Ersatz der Schindeln an der sogenannten Turmzwiebel benutzt wurde. Die roten Schindeln, die vor etwa 100 Jahren einzeln handgefertigt wurden, sind durch eine eigens hergestellte Kupferabdeckung mit Schindelmuster ersetzt worden.