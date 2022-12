Die Männer von Zug United gewinnen gegen den UHC Uster mit 3:2

Unihockey Zugs Männer drehen die Partie und halten den Anschluss an die Spitze Zug United hat in Uster nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gewonnen und ist seiner Favoritenrolle gerecht worden. 19.12.2022, 14.19 Uhr

Alexander Hallén (links) schiesst das erste Zuger Tor. Bild: Alexandra Wey (Zug, 16. Oktober 2022)

Dass es trotz der klaren Tabellensituation kein Spaziergang werden würde, zeigte sich schon in den Vorwochen. Die Aussenseiter knöpften den Favoriten mehrmals Punkte ab, was zu einem Zusammenschluss in der LUPL-Rangliste führte.