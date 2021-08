Kommentar Auf dass das Haus eine Vorzeige-Kulturstätte bleibt Andreas Faessler 23.08.2021, 05.00 Uhr

Theater Casino Zug vom See aus gesehen. Unten am See befindet sich das Seebad Seeliken. Bild: Stefan Kaiser (zug 28. Juni 2021) / Luzerner Zeitung

Es sind sich offenbar alle Beteiligten einig, welche Erwartungen das Theater Casino Zug zu erfüllen hat für einen zukunftsfähigen Betrieb, der das Kulturgeschehen in der Stadt nach aussen repräsentiert. Angesichts dessen muss man sich fragen, ob es nicht ein grosser Fehler war, sich von der neuen Intendantin zu trennen, die mit ihrer ausgewiesenen Fachkompetenz wie geschaffen für diese Aufgabe war. Und das auch noch mitten in der Coronakrise. Schliesslich deckten sich die von ihr angestrebte Ausrichtung des Hauses mit den Zielen von Stadt und Kanton wie auch von Stiftung und Theater- und Musikgesellschaft Zug (TMGZ) weitgehend. Das geht nicht auf. Was auch immer die wahren Gründe für diesen Bruch waren, dieser Entscheid ist höchst bedauerlich.