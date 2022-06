Vereine & Verbände Auf dem Weg in die Zukunft Die 129. Generalversammlung von Zug Tourismus fand dieses Jahr wieder live statt. Für Zug Tourismus: Michèle Stalder 10.06.2022, 17.59 Uhr

GV von Zug Tourismus: Alle Anträge wurden einstimmig angenommen.

Mit der im vergangenen Jahr lancierten neuen Strategie will sich Zug auf der touristischen Landkarte der Schweiz als echter Geheimtipp positionieren und setzt dabei auf sechs strategische Geschäftsfelder in den Bereichen Freizeit, Business, Event und Rahmenprogramme. Die Strategie wurde zusammen mit Jürg Schmid, ehemaliger Direktor von Schweiz Tourismus und heute selbstständiger Berater, erarbeitet. Als Gastredner zeigte er als Einstieg in die GV dem interessierten Publikum die Chancen des Tourismus in Zug auf.

Im Team von Zug Tourismus rund um Geschäftsführerin Renya Heinrich und Präsident Andreas Zgraggen ist die Aufbruchstimmung zu spüren: Zahlreiche Neuerungen in der Geschäftstätigkeit, im Team selbst und in Form neuer Kooperationen zeugen bereits nach einem Jahr davon. Zuversichtlich stimmen die sich langsam aber stetig erholenden Zahlen. So verzeichnete man bei den Logiernächten im Kanton Zug 2021 einen Anstieg von 37,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr – das sind 186999 Logiernächte allein in Hotels. Leider liegt diese Zahl jedoch immer noch weit unter der Marke «vor Corona», wo in Zug rund 282000 Logiernächte verzeichnet werden konnten.

Grusswort der höchsten Zugerin

Nach zwei Jahren brieflicher Abstimmung durften der Vorstand und das Team von Zug Tourismus die Vereinsmitglieder am endlich wieder mit Händeschütteln begrüssen. Gerade für den Präsidenten und die Geschäftsführerin die Gelegenheit, viele Mitglieder und Partner zum ersten Mal «persönlich» kennen zu lernen. Rund 50 anwesende Mitglieder und Partner haben an der 129. Generalversammlung von Zug Tourismus im Legends Club des EVZ teilgenommen. Nach einem Grusswort von Kantonsratspräsidentin Esther Haas und einem emotionalen Rückblick auf den Meisterschaftssieg des EVZ wurden sämtliche Anträge – Annahme des Jahresberichts, Annahme der Jahresrechnung sowie die Genehmigung des Jahresprogrammes und Budget 2022 – einstimmig angenommen.

Auch Vorstand und Präsident wurden mit Applaus in ihren Ämtern bestätigt. Dieses eindeutige Resultat und damit das starke Zeichen des Rückhalts sind überaus erfreulich und ermöglichen dem Team von Zug Tourismus die professionelle Weiterentwicklung. Diese Weiterentwicklung kann Zug Tourismus mit Verstärkung im Marketing angehen: Simon Müller übernahm per 1. Juni die Leitung Marketing für Zug Tourismus. Der gebürtige Luzerner war zuvor im Bereich Marketing & Verkauf für das Verkehrshaus der Schweiz tätig.

Der bisherige Marketingleiter Martin Strahm leitet ab sofort die neu geschaffene Abteilung des Produktmanagements.

