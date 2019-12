Auf der Autobahn bei Hünenberg rechts überholt Das Obergericht des Kantons Zug verurteilt einen 30-jährigen Schweizer im Berufungsverfahren zu einer unbedingten Geldstrafe. Harry Ziegler 30.12.2019, 11.52 Uhr

Auf der Autobahn rechts überholen kann teuer werden. Einem heute 30-jährigen Schweizer wird vorgeworfen, im Februar 2018 auf der Autobahn A4 in Hünenberg, Fahrtrichtung Luzern, drei Personenwagen bewusst und gewollt in rechtswidriger Art und Weise rechts überholt zu haben. Dafür wurde der Mann durch den Einzelrichter des Kantons Zug mit eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 30 Franken und zur Übernahme der Verfahrenskosten von rund 3'300 Franken verurteilt. Gegen diese Entscheidung erhob der Beschuldigte Berufung am Zuger Obergericht. Der Mann verlangte, das Urteil der Vorinstanz sei aufzuheben und er von Schuld und Strafe freizusprechen. Das Berufungsurteil liegt nun vor, ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Das Obergericht stützt das Urteil des Einzelrichters und weist die Berufung des Beschuldigten ab. Zusätzlich zur Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 30 Franken, den erstinstanzlichen Verfahrenskosten von rund 3'300 Franken, werden den Beschuldigten weitere Verfahrenskosten von 2'550 Franken auferlegt. Allerdings muss er diese nur zu fünf Sechsteln bezahlen. Ein Sechstel geht zu Lasten der Staatskasse. Zudem erhält der Mann für seine im Berufungsverfahren erbetene Verteidigung eine reduzierte Entschädigung von 710 Franken aus der Gerichtskasse. Zwar sei keinem der zahlreichen Anträge der Verteidigung entsprochen worden und das Urteil der Vorinstanz nur unwesentlich abgeändert worden, dennoch folgt das Obergericht bei der Auferlegung der Kosten - grosszügig, wie es betont - einem Bundesgerichtsurteil in einem ähnlich gelagerten Fall.

Andere Autofahrer durch Manöver gefährdet

Vorgeworfen wird dem 30-jährigen Schweizern eine grobe Verletzung der Verkehrsregeln. Der Beschuldigte hat auf der Autobahn A4 bei Hünenberg auf dem linken Fahrstreifen Richtung Luzern fahrend, über den mittleren Fahrstreifen auf den rechten gewechselt und dabei drei andere Personenwagen überholt. Für die Staatsanwaltschaft ist klar, dieses Überholmanöver hat andere Autofahrer gefährdet. Der Beschuldigte habe überholt, ohne dass in diesem Bereich die Einspurstrecke Richtung Schwyz bereits signalisiert gewesen sei.

Er habe mit der hohen Geschwindigkeit, mit der er diese Manöver ausführte, eine erhebliche Gefahr für die auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Verkehrsteilnehmer heraufbeschworen. Diese hätten auf der Autobahn nicht damit rechnen müssen, rechts überholt zu werden. Der Beschuldigte hingegen hätte jederzeit damit rechnen müssen, dass andere Verkehrsteilnehmer auf die rechte äussere Fahrspur wechseln. Beim Manöver erwischt wurde der Mann von einem zivilen Polizeifahrzeug, das die Überholmanöver aufnahm. Die Geschwindigkeit, mit der der Mann unterwegs war, wird laut Berufungsurteil mit 145 bis 150 km/h angegeben.

Der Beschuldigte bestreitet nicht, die Manöver ausgeführt zu haben. Hingegen bestreitet er, diese einerseits absichtlich und andererseits ausserhalb der signalisierten Einspurstrecke gemacht zu haben. Obwohl er laut Berufungsurteil nach Einsicht vor Ort in die Videoaufnahme der Polizei ausführte, er hätte sich nicht geachtet, dass er erst bei der Verzweigung rechts an anderen Fahrzeugen vorbeifahren dürfe. Allerdings wischt das Obergericht das Argument eines Rechtsirrtums, das von der Verteidigung vorgebracht wird, beiseite. Der Beschuldigte habe sich im Rahmen seiner spontanen ersten Äusserung gegenüber der Polizei nicht auf einen Rechtsirrtum berufen, sondern gesagt, er habe sich nicht geachtet, dass er erst bei der Verzweigung an anderen Fahrzeugen hätte vorbeifahren dürfen. Wäre der Mann bei der ersten Befragung tatsächlich überzeugt gewesen, sich nicht rechtswidrig verhalten zu haben, hätte er dies auch so kundgetan.

Tempoüberschreitung nicht Gegenstand des Verfahrens

Das Obergericht stimmt zwar der Verteidigung zu, dass es im Verfahren nicht auch um eine mögliche Geschwindigkeitsübertretung gehe. Allerdings schliesse die Ausgangslage mit dem als Beweismittel vorliegenden Video mit eingeblendeten Geschwindigkeitsangaben nicht aus, dass «im Rahmen der freien richterlichen Beweiswürdigung nicht nur zusätzliche Erkenntnisse zum inkriminierten Rechtsüberholen selbst, sondern auch zu den Tatumständen (z.B. damaliges Verkehrsaufkommen, ungefähr gefahrene Geschwindigkeiten) gezogen werden konnten.» Das sei - den Ausführungen der Verteidigung zum Trotz - keine unzulässige Erweiterung der Anklage, sondern die gerichtliche Feststellung der massgeblichen Ausgangslage «unter Berücksichtigung aller bis zum Urteilszeitpunkt rechtmässig erhobenen Beweise.»

Für das Obergericht ist klar, dass das Verschulden des Mannes nicht leicht ist, das Überholmanöver sei bewusst und aus rein egoistischen Motiven erfolgt. Es bleibt grobfahrlässig, auch wenn der Beschuldigte im Anschluss an die Überholmanöver die Einspurstrecke befuhr - das wirke sich in keiner Weise schuldmindernd aus.

Beschuldigter ist einschlägig vorbestraft

Der 30-jährige ist in Sachen Verletzung der Verkehrsregeln kein unbeschriebenes Blatt. In einem aktuellen Strafregisterauszug wird er laut Obergericht zweimal wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand sowie einmal wegen wegen Verletzung der Verkehrsregeln, pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall sowie Beschimpfung gelistet. Zudem hätten gegen ihn bereits einige Administrativmassnahmen verfügt werden müssen. Zwischen 2006 und 2014 sei es zu insgesamt vier Führerausweisentzügen gekommen. Ein weiterer, länger dauernder Führerausweisentzug, droht dem Beschuldigten nun durch das Urteil des Obergerichts. Zudem sieht das Obergericht aufgrund des Vorlebens und des Fakts, dass der Beschuldigte sich von Administrativmassnahmen eher unbeeindruckt zeigt, den unbedingten Vollzug der Geldstrafe als zwingend.