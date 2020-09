Auf die Oberwil Rebells wartet zum Auftakt der NLA gleich das Topspiel Der Serienmeister gastiert zum Start der Meisterschaft am Sonntag bei den Sierre Lions. Matteo Bächler 24.09.2020, 17.12 Uhr

Rebells-Stürmer Yves Stucki (in Weiss) und Co. wollen die erste Hürde überspringen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 2. April 2017)

Am kommenden Wochenende ist es aus Sicht der Streethockeyaner endlich wieder so weit. Nach einer sechsmonatigen Pause bestreitet die erste Mannschaft der Oberwil Rebells am Sonntag ab 14 Uhr ihr erstes Pflichtspiel. Die erste Begegnung ist gegen keinen Geringeren als den vermutlich stärksten Gegner, die Sierre Lions. Die Zuger konnten die Walliser in der vergangenen Spielzeit zwar zweimal, mit der Gesamttordifferenz von 11:3, besiegen, jedoch waren die Resultate klarer als das Spielgeschehen. Immerhin lagen die Lions vor dem coronabedingten Abbruch der Meisterschaft nur drei Punkte hinter den Oberwil Rebells.