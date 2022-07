Auf ein Foto mit...» Der fotografierende Feuerwehrmann aus Zug ist stets zur Stelle – Naturphänomene faszinieren ihn (Teil 1) Bild: Daniel Hegglin (24. Januar 2022, Zug) Jeden Tag landen zig wunderschöne Bilder im Posteingang unserer Redaktion. Um unsere Hobbyfotografinnen und -fotografen, also die Menschen hinter der Kamera, vorzustellen, gibt es hier den ersten Teil unserer neuen Leserreporter-Serie «Auf ein Foto mit ...». Den Anfang macht Daniel Hegglin aus Zug. Stefanie Geske 0 Kommentare 17.07.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Wie sind Sie zur Fotografie gekommen?

Daniel Hegglin: Vor zehn Jahren habe ich so richtig mit dem Fotografieren begonnen: Zum 40. Geburtstag kaufte ich mir eine Spiegelreflexkamera von Canon. Früher war die Feuerwehr mein Hobby, nachdem diese zu meinem Beruf geworden ist, war es das Fotografieren. Ich habe einfach Freude daran.

Zur Person Bild: Stefan Kaiser Daniel Hegglin – Hobbyfotograf Daniel Hegglin ist in der Stadt Zug und den umliegenden Gemeinden regelmässig mit seinem E-Mountainbike anzutreffen: Seine Kamera immer am Anschlag und auf der Suche nach dem nächsten Motiv. Der 50-jährige Zuger arbeitet als Logistiker bei der Freiwilligen Feuerwehr Zug und hat drei Kinder.

Was fotografieren Sie am liebsten – und warum?

Am meisten fotografiere ich den Sonnenuntergang und die Abendstimmungen. In Zug sind wir damit ja verwöhnt. Nicht umsonst sagt man, dass wir die schönsten Sonnenuntergänge haben. Die Moränenhügel in Menzingen habe ich vor rund zwei Jahren entdeckt. Sie sind etwas abseits gelegen und mit meinem E-Bike relativ gut erreichbar. Ein imposantes Zeugnis der Gletscherzeit.

Eine Auswahl der besten Leserbilder von Daniel Hegglin:

Vor langer Zeit von den Gletschern erschaffen: Moränenhügel im Abendrot. Daniel Hegglin (Menzingen, 20. September 2021) Der Mond zeigt sich auf dem verschneiten Zugerberg Daniel Hegglin (Zugerberg, 14. Januar 2022) Sonnenuntergang über dem Zugersee. Daniel Hegglin (Zug, 19. März 2022) Solch eine Abendstimmung lässt jedes Fotografenherz höher schlagen Daniel Hegglin (Zug, 17. Februar 2022) Abendstimmung am Zugersee. Daniel Hegglin (Zug, 30. März 2022) Fleissige Biene unterwegs von Blüte zu Blüte Daniel Hegglin (Zug, 29. März 2022) Kurz vor dem Sonnenuntergang am Zugersee Daniel Hegglin (Zug, 24. März 2022) Der Saharastaub sorgt für eine mystische Stimmung. Daniel Hegglin (Oberwil, 15. März 2022) Der Mond mit einem Halo-Ring. Daniel Hegglin (Zug, 14. März 2021) Unter Altstadt Zug. Daniel Hegglin (Zug, 13. März 2022) Zur blauen Stunde am Zugersee. Daniel Hegglin (Zug, 11. März 2022) Abendrot Badi Seeliken Zugersee. Daniel Hegglin (Zug, 5. März 2022) Die Rigi im Abendrot. Daniel Hegglin (Zugerberg, 1. März 2022) Abendstimmung über den Alpen. Vom Stanserhorn bis zum Pilatus. Daniel Hegglin (Zug, 26. März 2022) Sonnenuntergangsspiegelung in einer Pfütze Daniel Hegglin (Zug, 23. Februar 2022) Stürmisches Wetter am Zugersee. Daniel Hegglin (Zug, 21. Februar 2022) Abendstimmung am Zugersee Daniel Hegglin (Zug, 20. Februar 2022) Blaue Stunde im Ägerital. Daniel Hegglin (Zugerberg, 13. Februar 2022) Lichterspiegelung im Zugersee. Daniel Hegglin (Zug, 8. Februar 2022) Abendstimmung am Zugersee. Daniel Hegglin (Zug, 24. Januar 2022) Die letzten Sonnenstrahlen am Zugersee. Daniel Hegglin (Zug, 23. Januar 2022) Pilatus im Abendrot. Daniel Hegglin (Zugerberg, 16. Januar 2022) Lichterspuren beim Kolinplatz Daniel Hegglin (Zug, 9. Januar 2022) Abendstimmung über dem Pilatus. Daniel Hegglin (Zug, 8. Januar 2022) Abendstimmung beim Bootshafen Zug. Daniel Hegglin (Zug, 4. Januar 2022) Frohes neues Jahr 2022! Daniel Hegglin (Zugerberg, 29. Dezember 2021) Blick auf das frisch verschneite Zug. Daniel Hegglin (Zug, 10. Dezember 2021) Abendstimmung bei den Moränenhügeln. Daniel Hegglin (Menzingen, 10. Dezember 2021) Winterstimmung auf dem Zugerberg. Daniel Hegglin (Zugerberg, 29. November 2021) Der Klosterhof auf dem Zugerberg, knapp oberhalb der Nebelgrenze. Daniel Hegglin (Zugerberg, 22. November 2021 Der Nebel zieht sich aus dem Ägerital zurück. Daniel Hegglin (Zugerberg, 21. November 2021) Vergnügungsbahn bei der Baarer Chilbi. Daniel Hegglin (Baar, 14. November 2021) Sonnenuntergang über dem Nebelmeer. Daniel Hegglin (Zugerberg, 14. November 2021) Während auf der einen Seite die letzten Spuren des Abendrots erkennbar sind, zeigt sich gegenüber der Mond am Abendhimmel. Daniel Hegglin (Zug, 9. November 2021) Goldene Herbststimmung am Zugersee. Daniel Hegglin (Zug, 7. November 2021) Goldene Herbststimmung am Zugersee. Daniel Hegglin (4. November 2021) Herbststimmung am Zugersee. Daniel Hegglin (Zug, 2. November 2021) Nochmals das Abendrot geniessen, bevor der Wetterumschwung kommt. Daniel Hegglin (Zug, 31. Oktober 2021) Herbstliche Morgenstimmung in Menzingen. Daniel Hegglin (Menzingen, 30. Oktober 2021) Über dem Nebelmeer auf dem Zugerberg. Daniel Hegglin (Zugerberg, 28. Oktober 2021) Der Stucklistock am Ende des Meientals Daniel Hegglin (Meiental, 26. Oktober 2021) Herbst Stimmung mit Morgennebel bei der alten Lorzentobelbrücke. Daniel Hegglin (Zug, 24. Oktober 2021) Ein Farbtupfer am Abendhimmel. Daniel Hegglin (Zugerberg, 21. Oktober 2021) Bei so einen Panorama fällt einem das Rudern wohl leichter. Daniel Hegglin (Zug, 20. Oktober 2021) Der Nebel hüllt die Moränenhügel in Menzingen ein. Daniel Hegglin (Menzingen, 17. Oktober 2021) Abendstimmung beim Bootshafen Zug Daniel Hegglin (Zug, 15. Oktober 2021) Springbrunnen im Abendrot. Daniel Hegglin (Zug, 9. Oktober 2021) Abendstimmung bei der Zuger Altstadt. Daniel Hegglin (Zug, 7. Oktober 2021) Morgenrot im Ägerital. Daniel Hegglin (Zugerberg, 4. Oktober 2021) Der Vollmond zeigt sich hinter den Wolken am Nachthimmel. Daniel Hegglin (Zug, 21. September 2021) Mystische Morgenstimmung über Zug Daniel Hegglin (Zugersee, 18. September 2021) Eine Abendstimmung zum geniessen. Daniel Hegglin (Zug, 13. September 2021) Bahnhof Zug. Spiegelung in einer Regenpfütze. Daniel Hegglin (Zug, 22. August 2021) Gewitter über Zug. Daniel Hegglin (Zug, 16. August 2021) Steg im Abendrot. Daniel Hegglin (Zug, 9. August 2021) Doppelter Regenbogen über dem Zugerberg. Daniel Hegglin (Zug, 7. August 2021) Hochwasser Zugersee Daniel Hegglin (Zug, 5. August 2021) Spiegelung Vorstadt Zug. Daniel Hegglin (Zug, 28. Juli 2021) Unwetterwolken ziehen von Rotkreuz über den Zugerberg Daniel Hegglin (Zug, 27. Juli 2021) Gewitter über dem Zugersee. Daniel Hegglin (Zug, 25. Juli 2021)

Wenn es eine tolle Lichtstimmung am Zugersee gibt, oder gar einen Sturm: Man kann sich auf Sie verlassen. Immer wieder finden wir ein passendes Bild von Ihnen in unserem Posteingang. Wie machen Sie das? Sind Sie ein geheimer Wetterfrosch?

Nein, nein (schmunzelt). Ich benutze nur die Wetterapp von Meteo Schweiz. Der Rest ist halt gutes Beobachten und flexibel sein. Mit der Zeit bekommt man ein Gespür für das Wetter. Abendrot ist vielfach eine Glücksache. Morgenrot gibt es meistens bei Föhnlagen, wenn sie im Tagesverlauf zu Ende gehen. Beim Saharastaub war ich gerade in Oberwil unterwegs.

Der Saharastaub sorgt für eine mystische Stimmung. Bild: Daniel Hegglin (Oberwil, 15. März 2022)

Bei windigem Wetter beobachte ich jeweils die Lage und gehe dann an den See. Vielfach bin ich auch unterwegs und das Wetter spielt nicht mit.

Daniel Hegglin ist begeisterter Fotograf aus Zug. Das Bild zeigt ihn am Zugersee, den er auch immer wieder gerne fotografiert. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Juni 2022)

Was war das Kurioseste, Schönste oder Aufregendste, was Sie jemals fotografiert haben?

Es gibt viele spezielle Erlebnisse. Besonders interessant ist es immer wieder, wenn man mit anderen Fotografen ins Gespräch kommt und dabei erfährt, dass man sich gegenseitig in den sozialen Medien folgt. Beeindruckend ist für mich immer wieder, was die Natur alles an verschiedenen Stimmungen zaubern kann. Seien dies wunderbare farbige Abendstimmungen, Sturmwetter mit imposanten Wellen, das Nebelmeer, welches kommt und geht – oder eben die Gewitter mit den imposanten Blitzen.

Gewitter über dem Zugersee. Bild: Daniel Hegglin (Zug, 15. Mai 2022)

Wenn Sie nicht gerade an der Zuger Seepromenade fotografieren, wo trifft man Sie sonst noch an?

Im Winter zieht es mich oft auf den Zugerberg. Auf der Hochwacht hat man eine wunderbare Fernsicht. Das Nebelmeer über Zug oder dem Ägerital lässt sich dort besonders geniessen. Wenn es Schnee hat wie diesen Winter, lohnen sich die abendlichen Ausflüge dorthin besonders.

Abendstimmung auf dem Zugerberg, mit Blick auf die Alpen und den Pilatus. Bild: Daniel Hegglin

(29. Januar 2022, Zugerberg)

Ist Sturm angesagt, trifft man mich meistens am Ufer vom Zugersee, damit ich die imposanten Wellen fotografieren kann. Meine Kleider bleiben dabei eigentlich nie trocken (lacht). Ebenso sind bei Föhnlage die Sonnenaufgänge über dem Ägerital speziell. Im Sommer freue ich mich darüber, wenn Gewitter angesagt sind – dann zieht es mich auch nach draussen. Den Wildspitz, sowie die Rigi besuche ich ebenfalls etwa zwei- bis dreimal im Jahr. Dort kann man die Bergwelt, sowie die wunderbare Aussicht geniessen.

Fotografieren Sie nur privat oder kann man Ihre Bilder auch irgendwo anders noch bestaunen – ausserhalb unseres Portals?

Ich gebe jährlich einen Kalender für Interessierte gegen Vorbestellung heraus. Eine Bilderausstellung in der Sonnhalde Menzingen gab es auch mal vor einigen Jahren. Sonst poste ich meine Bilder vor allem in den sozialen Medien: Sei es auf Facebook – dort aber nur privat ...

... oder Instagram...

... und ganz neu habe ich noch einen Account auf TikTok.

Schicken auch Sie uns Ihre Bilder! Möchten auch Sie Ihre schönsten Aufnahmen mit uns teilen und Leserbild-Reporterin oder Leserbild-Reporter werden? Schicken Sie Ihr schönstes Foto aus Ihrer Gemeinde, Ihr Haustier in Pose oder lustige Sujets aus Ihrem Alltag. Hier können Sie Ihre Leserbilder hochladen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen