Leserbrief Auf Lügen gebaut Zu zahlreichen Plakaten und Inseraten 21.01.2022, 16.44 Uhr

Auf Lügen gebaut erscheinen die Wurst-Gegen-Inserate, welche den verstärkten Jugendschutz vor Tabakreklame bekämpfen. Die behaupteten Werbeverbote für Cervelats existieren nur als Fake News in den Köpfen des anonymen Komitees. Von Befürworterseite wurden sie nie verlangt. In früheren Kampagnen zur Rechtfertigung der Suchtmittelreklame wurde stets ­behauptet, dass jede Einschränkung die notleidende gedruckte Presse in den Ruin treibe – ein Argument, welches diesmal fehlt. Offensichtlich stecken hinter der Wurst-Reklameverbotslüge die gleichen anonymen Kreise, welche gleichzeitig die Presseförderung bekämpfen und dafür die Journalisten plötzlich als Megakapitalisten instrumentalisieren. Auch da nimmt man es offensichtlich mit der Wahrheit alles andere als genau.