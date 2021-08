Leserbrief Aufruf verdient Unterstützung «So war die erste Schulwoche ohne Maske», «Zuger Zeitung» vom 21. August 23.08.2021, 17.08 Uhr

Der Zuger Regierungsrat ruft zum Impfen auf. Zur Erreichung der Normalität ist auch bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Impfquote zu erhöhen. Die Regierungsräte veranlassten an den kantonalen Schulen einen Impfaufruf. Auch das GIBZ, welches der Volkswirtschaftsdirektion unterstellt ist, lädt Jugendliche zum Impfen ein. In meinem Architekturbüro bilde ich Lernende aus. Sie werden zirka alle fünf Wochen während einer Blockwoche unterrichtet. Dadurch entsteht für das Virus ein Kreuzungspunkt. Es liegt in der Selbstverantwortung jedes Jugendlichen, sich selbst und sein Umfeld zu schützen. Dank einer Impfung können Jugendliche das Risiko einer Erkrankung stark reduzieren und vermeiden so einen möglichen Ausfall der persönlichen Ausbildung. Auch der Lehrbetrieb erwartet den Arbeitseinsatz und eine fortgesetzte Ausbildung. Dank der Impfung können wir Schutzmassnahmen im Betrieb reduzieren. Eine Kommunikation ohne Maske ist – in meiner persönlichen Situation mit einer Hörbehinderung sowieso – deutlich erleichtert. Im Interesse der Wirtschaft verdient der Aufruf von Regierungsrätin Silvia Thalmann und GIBZ-Rektor Patrick Stalder die Unterstützung der Lehrbetriebe.