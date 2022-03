FC Rotkreuz Teammanager René von Euw: «Aufstieg wird nicht zum Selbstläufer» Der FC Rotkreuz führt die Tabelle in der 2. Liga inter souverän an. Der Teammanager hebt vor dem Rückrundenstart den Mahnfinger. Martin Mühlebach 11.03.2022, 05.00 Uhr

Die Rotkreuzer können sich eigentlich nur selbst schlagen.

Vor dem Wiederbeginn der Meisterschaft morgen liegt der FC Rotkreuz mit einem Vorsprung von elf Punkten auf Dietikon, Muri und Schöftland an der Spitze der Gruppe 5 der 2. Liga interregional. Da infolge der Aufstockung der Promotion League und der 1. Liga auch alle Gruppenzweiten dieser Spielklasse aufsteigen werden, scheint die Rotkreuzer Promotion so gut wie sicher.

«Diese Annahme teile ich nur bedingt», sagt der Teammanager René von Euw, ehe er ergänzt: «Wir müssen unsere guten Vorrundenleistungen erst noch bestätigen. Wenn wir in die ersten drei Rückrundenspielen gegen Mutschellen, Klingnau und Lachen-Altendorf jeweils das Punktemaximum einfahren, sollte tatsächlich nichts mehr schiefgehen. Doch wenn wir Punkte liegen lassen, wird die Konkurrenz die Chance wittern, uns einholen zu können. Dann wird der von uns ersehnte Aufstieg nicht zum Selbstläufer.»

Nicht optimal verlaufene Vorbereitung

Infolge einiger positiv verlaufenen Covid-19-Tests und anderer Erkrankungen von Spielern verlief die Vorbereitung auf die Rückrunde nicht wunschgemäss. Siege gab es nur gegen die gleichklassigen Teams aus Goldau und Kickers Luzern. Gegen das 1.-Liga-Spitzenteam Langenthal gab es ein Remis, gegen Ibach und Bosporus Bern Niederlagen. Da verwundert es nicht, dass René von Euw sagt: «Wenn wir die Rückrunden-Startpartie gegen Mutschellen siegreich gestalten wollen, müssen wir uns markant steigern.» Mutschellen, das von Sergio Colacino trainiert wird, der in der kommenden Saison bei Erstligist Wettswil-Bonstetten an der Seitenlinie stehen wird, sei technisch beschlagen. Die Partie im Rotkreuzer Sportpark wird morgen um 18 Uhr angepfiffen.

Grosse Hoffnungen setzt der Teammanager auf den in der Winterpause vom gleichklassigen FC Eschenbach verpflichteten Strafraumstürmer Hariz Osmanbasic, der für die Seetaler in der Vorrunde sechs Tore erzielt hat. «Und für uns hat er in allen Vorbereitungsspielen mindestens einmal getroffen», verrät René von Euw mit sichtlicher Genugtuung.

Unter Claudio Carbone ging es aufwärts

Änderungen gab es in der Winterpause auch im Verein. Claudio Carbone legte das Amt des Vereinspräsidenten in die Hände von Andreas Brand. Carbone bleibt dem Verein erhalten, indem er sich mit René von Euw um die Belange der ersten Mannschaft kümmern wird. Als Carbone vor zwölf Jahren das Präsidium übernahm, spielte das Fanionteam in der 4. Liga. Carbone sagte bei seinem Amtsantritt: «Ich will den FC Rotkreuz in die 2. Liga führen.» Nicht wenige Vereinsmitglieder schüttelten den Kopf. Sie irrten. Der Vereinspräsident begann, die Infrastruktur zu verbessern. Während seiner Amtszeit wurden der Haupt- und der Trainingsplatz saniert und ein hervorragender Kunstrasen gebaut. Um den Gemeinschaftssinn im Verein zu stärken, liess Carbone sämtliche Teams des FC Rotkreuz mit einheitlichen Tenues ausstatten. Er legte sein Augenmerk auch auf die Juniorenabteilung und schaffte mit eigenen Spielern den Aufstieg in die 3. Liga, wo zunächst eine Stagnation stattfand.

Nach mehreren Gesprächen mit dem Geldgeber und Teammanager René von Euw wurde ein Strategiewechsel vollzogen. Dank der Zuzüge vieler auswärtiger Spieler gelangen zwei Aufstiege und die 1. Liga wurde zum Ziel ausgerufen. Das Erreichen liegt heute greifbar nahe. Der FC Rotkreuz kann sich in der laufenden Meisterschaft nur noch selbst ein Bein stellen.