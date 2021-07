Leserbrief Augen voll, Hosen voll Gedanken zur Berichterstattung über Fussballer 25.07.2021, 13.53 Uhr

In der Zeitung sehe ich Fussballer, die weinen, weil ihnen jegliches Mitgefühl abhanden gekommen ist für jene Menschen, die wirklich in grösster Not sind. Noch nie hat einer der Spieler sich bereit erklärt, alles über 100000 Franken zu spenden, das ist eigentlich Grund zum Weinen. Ein ewiges Gejammer von solchen, die den Begriff Bevormundung nicht kennen, weil sie nicht in Russland leben.