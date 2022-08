Leben im Luxus Kimi Räikkönen ganz privat: So lebt der Formel-1-Star in Baar Egal, ob bei einem Abendessen am Zugersee, beim Wandern auf der Rigi oder als Dalmatiner verkleidet mit seiner Familie: Rennfahrerlegende Kimi Räikkönen geniesst sein Leben nach dem Formel-1-Aus in der Zentralschweiz. Robino Rich 09.08.2022, 10.43 Uhr

Kimi und seine Familie Räikkönen vor ihrer Luxusvilla in Baar. Bild: Instagram

Am 12. Dezember 2021 fuhr Formel-1-Star Kimi Räikkönen sein letztes Rennen in Abu Dhabi. Schon länger geniesst der Wahlbaarer seinen «Rennruhestand» in der Zentralschweiz und lässt seine Fans bei Instagram regelmässig an seinem Privatleben teilhaben. Eine kleine Übersicht seines Lebens in der Schweiz:

Millionenschwere Luxusvilla in Baar

Schon 2007 investierte der ehemalige Alfa-Romeo-Sauber-Pilot in eine rund 280 Quadratmeter grosse Luxusvilla. Neben zwei Pools durfte eines in seinem Anwesen natürlich nicht fehlen: genügend Platz für seine Autos. Ganze zehn Stellplätze stehen ihm und seiner Frau Minttu im Erdgeschoss seiner Luxusvilla zur Verfügung.

Viel Zeit mit seiner Familie

Auch wenn Räikkönen für die Formel 1 gleich mehrmals im Jahr um die Welt fliegen musste, war seine Familie ständig sein «Ruhepool», schreibt er in einem seiner Instagram-Beiträge. Wie er in einem weiteren Post bei Instagram schreibt, weiss er, dass er mit seiner Ehefrau Minttu «die beste Mutter der Welt» gefunden hat. Als Familie schlüpfen sie gerne in verschiedene Rollen – auch in die von Disney-Bösewicht Cruella und drei ihrer 101 Dalmatiner.

Kimi Räikkönen liebt den Zugersee

Gerade an heissen Tagen geniesst der Ex-Formel-1-Profi den Luxus auf und im Zugersee. Egal, ob bei einem Sprung in das kühle Nass oder beim Abendessen auf einer Yacht mit seinen Freunden und der Familie – er ist ein grosser Zugersee-Fan.

«Wo bleibt meine Olympiaeinladung?»

Räikkönen ist ausserdem grosser Fan des Wintersports. Wenn er in der kalten Jahreszeit nicht gerade mit seiner Familie am Skifahren ist, steht er gerne selbst auf dem Eis wie auf dem Bild unten in der Bossard-Arena von Schweizer Meister EVZ.

