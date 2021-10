Pandemie Aus dem Überschuss 2020 sollen Pflegekräfte in der Stadt Zug einen Corona-Bonus erhalten Dies beschloss das Stadtparlament bereits im Juni. Insgesamt erhalten die Pflegenden 150'000 Franken. Nun hat der Stadtrat die Modalitäten für die Auszahlung festgelegt. 25.10.2021, 10.36 Uhr

Auf den Antrag von Barbara Gysel (SP) beschloss das Stadtparlament an seiner Sitzung vom 8. Juni 2021, aus dem Überschuss der Jahresrechnung 2020 den Pflegekräften in der Stadt Zug einen einmaligen Betrag von 150'000 Franken auszuzahlen. Stadtrat Urs Raschle, Vorsteher des Departements Soziales, Umwelt und Sicherheit, wird in der Medienmitteilung nun folgendermassen zitiert: «Der Betrag ist eine Anerkennung für die Pflegenden, diese Anerkennung verbinden das Stadtparlament und der Stadtrat mit einem herzlichen Dank für die wertvolle Arbeit, welche die Pflegenden während der Corona-Pandemie geleistet haben – und noch immer leisten!»