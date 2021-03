Seitenblick Aus den Augen, aus dem Sinn Redaktor Andreas Faessler über das Sich-von-Zeug-trennen. Andreas Faessler 12.03.2021, 17.33 Uhr

Es gibt doch da jene Dokumentationen im deutschen Fernsehen – das Format stammt wohl aus den USA, wie so vieles –, in denen Leute begleitet werden, die unter einem ausgeprägten Messie-Syndrom leiden. Über Jahre hinweg haben sie Berge von Krempel angesammelt, so viel, dass ein Durchkommen in der Wohnung kaum mehr möglich ist. Und alles nur, weil sie sich von nichts trennen können. «Das werde ich irgendwann noch brauchen», ist die Standardantwort auf die Frage, ob dies oder jenes entsorgt werden dürfe.

Es gibt Momente, da geht es mir ähnlich. Ich bin zwar ein ziemlich aufgeräumter Mensch und mag nicht viel in der Wohnung rumstehen und -liegen haben, aber es gibt seit Jahren zwei Ecken, in denen sich alles sammelt, das ich nicht entsorgen will, weil es ja vielleicht irgendwann mal noch von Nutzen sein könnte. Meist ist es eh unsperriges Zeug wie Dokumente oder irgendwelcher Kleinkram, den man halt irgendwie zu unpassend findet für den Mülleimer. Ja, und so wächst auch in diesen Ecken der Stapel zuweilen kniehoch. Selbstredend hat das kaum etwas mit dem pathologischen Horten von Plunder zu tun, wie es die Menschen mit erwiesenem Messie-Syndrom pflegen. Aber trotzdem sehe ich mich irgendwann mit der Entscheidung konfrontiert, ob das jetzt wirklich noch weitere Monate hier rumliegen muss. Dann geht’s ans Aussortieren.

Mittlerweile sind meine «Säuberungsaktionen» effizienter als früher. Ich habe es geschafft, jeweils nach dem Prinzip «Aus den Augen, aus dem Sinn» vorzugehen. Anstatt eine gefühlte Ewigkeit etwas in den Händen zu halten und darüber zu sinnieren, ob, wann und wie es mir noch dienlich sein könnte, landet es kurzerhand im Müll, sofern sich nicht innerhalb der ersten drei Sekunden ein triftiger Grund aufdrängt, es zu behalten. Und bisher ist es nie vorgekommen, dass ich im Nachhinein irgendwas Entsorgtes vermisst hätte.

Selbst in so kleinem Rahmen ist es ungemein befreiend, sich von Plunder zu trennen, den man wirklich nicht mehr braucht und der sich beim besten Willen nicht nützlich reden lässt. Man muss sich bloss zu der einen Bewegung überwinden, die das Objekt in die Tonne befördert, und gut ist.