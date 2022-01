Leserbriefe Aus eigener Kraft schaffen Zur Abstimmung über das Medienpaket 17.01.2022, 13.57 Uhr

Am 13. Februar stimmen wir über das neue Mediengesetz ab. Mit diesem Gesetz würden die privaten Medienhäuser vom Staat für die kommenden 7 Jahre jährlich Subventionen in der Höhe von ca. 400 Millionen erhalten. Die Ja-Kampagne zum Mediengesetz behauptet, dass das neue Gesetz nötig sei, da die kleinen und mittleren Verlage dringend mehr Subventionen bräuchten, um überleben zu können. Diese Behauptung ist falsch: Es gibt nur noch wenige kleine, unabhängige Zeitungsverlage. Sie alle sind aber florierende Unternehmen, in ihrer Region gut verankert und zählen bis 100 und mehr Angestellte. Sie gehören oft alteingesessenen Familien oder einem grossen Aktionärskreis und sind bestens finanziert. Richtig hingegen ist, dass das neue Mediengesetz primär für die marktbeherrschenden Medienkonzerne, wie der TX Group («Tages-Anzeiger»), der NZZ oder Ringier («Blick») gemacht ist, welche über 70 Prozent dieser Mediensubventionen erhalten werden, dieses Geld aber gar nicht benötigen. Ich werde darum zum neuen Gesetz «Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien» am 13. Februar Nein stimmen.