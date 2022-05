Lukas Bär, Torhüter von Cham IV, glaubte stets an den Ligaerhalt

Regionalfussball Chamer Torhüter Lukas Bär: «Wir sind eben echte Amateure, die aus Freude und Spass Fussball spielen» Nach der Vorrunde lag Cham IV abgeschlagen am Tabellenende der Drittligagruppe 1. Nun liegt der Ligaerhalt in greifbarer Nähe – Der 30-jährige Torhüter hat stets daran geglaubt. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 12.05.2022, 17.00 Uhr

Cham: Fussballerporträt: Torhüter Lukas Bär vom SC Cham. Bild: Matthias Jurt (Cham, 11. Mai 2022). Bild: Matthias Jurt (Cham, 11. Mai 2022)

Lukas Bär (30), der alle Juniorenabteilungen des SC Cham durchlaufen hat, hütet seit 2011 das Tor von Cham IV. Er erzählt: «Im Jahr 2017 schafften wir den Aufstieg in die 4. Liga. Und im Mai 2021 stiegen wir – sozusagen auf dem Sofa – in die 3. Liga auf.»

Wie ist dies zu erklären? «Zug 94 III, der eigentliche Aufstiegsfavorit, hatte noch ein Nachtragsspiel gegen Goldau auszutragen. Mit einem Sieg hätten uns die Stadtzuger in der Tabelle überholt und wären aufgestiegen. Aber Zug 94 III verlor überraschend. Und ebenso überraschend standen wir als Aufsteiger in die 3. Liga fest.»

Der Start in Saison 2021/2022 verlief hingegen wenig verheissungsvoll. Cham IV verlor die ersten acht Pflicht­spiele. Das Team von Trainer Dominique «Döme» Suter vermochte in der Folge den einen oder anderen Punkt einzufahren, aber das nützte nicht viel. Cham IV überwinterte abgeschlagen auf dem letzten Tabellenrang. Es herrschte Handlungsbedarf. Lukas Bär verrät:

«Unsere Mannschaft wurde mit fünf A-Junioren und Spielern von Cham III verstärkt. Dank ihnen und der sporadischen Einsätze von Akteuren aus der 2. Mannschaft stellten sich Erfolge ein. Im Moment liegen wir auf dem rettenden 9. Tabellenrang.»

Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den derzeit Ibach II belegt, beträgt allerdings bloss 3 Punkte. Morgen Samstag (18 Uhr, Gerbihof) treffen die Zuger und die Schwyzer im Direktduell aufeinander. Dazu Lukas Bär: «Wir haben die Vorrundenpartie gegen Ibach II mit 2:1 Toren gewonnen. Und wir haben derzeit einen guten Lauf, während die Ibacher ein wenig schwächeln. Wenn wir dieses Spiel zu gewinnen vermögen – woran ich nicht zweifle – können wir den Vorsprung auf Ibach II auf 6 Punkte ausbauen.»

Es wäre vermutlich die vorzeitige Entscheidung im Kampf um den Ligaerhalt. Kaum jemand – ausser Cham IV – hätte dieses Szenario in der Winterpause für denkbar gehalten.

Trotz Niederlage Grund zum Feiern

Lukas Bär outet sich im Gespräch als Barca-Fan:

«In den 2000er-Jahren bewunderte ich dessen Torhüter Victor Valdes. Er war einer der ersten Torhüter, der mit dem Ball am Fuss etwas Gescheites anzufangen vermochte.»

Lukas Bärs Stärken liegen im Verhalten in 1:1-Situationen und in der Strafraum­beherrschung. Was fehlte, um den Sprung in ein Fanionteam zu schaffen? «Vermutlich von ­allem etwas», sagt Lukas Bär verschmitzt lächelnd.

Mit einem Lächeln erzählt der bekennende EVZ-Fan, wie er und seine Teamkollegen die brutale 1:7-Niederlage im Auswärtsspiel gegen Baar verdaut haben. «Wir zogen von Baar direkt vor die Bossard-Arena, wo wir Augenzeugen wurden, wie der EVZ nach einem 0:3 Rückstand in den Playoff-Finalspielen mit dem vierten Sieg in Serie zum zweiten Mal hintereinander Schweizer Meister wurde. Wir hatten also, trotz der bitteren Niederlage in Baar, etwas zu feiern.»

Ein Kränzchen für den Trainer

In den Medien wird Cham IV seit einigen Wochen als Cham III benannt. Lukas Bär sagt entschieden: «Für uns ist klar, dass wir Cham IV sind und uns weiterhin als Cham IV bezeichnen werden. Auch aus logistischen Gründen, etwa Tenüs, T-Shirts und Pullis, die wir selber waschen. Wir sind eben echte Amateure, die aus Freude und Spass Fussball spielen.» Sie seien fest entschlossen, den Ligaerhalt schaffen zu wollen. Die ganze Mannschaft sei topmotiviert, sie hätten wenige Verletzte und Gesperrte.

Trainer Dominique Suter. Bild: Stefan Kaiser

Trainer Dominique Suter, der den Ligaerhalt von Beginn weg zum Ziel gesetzt habe, könne derzeit aus dem Vollen schöpfen. Und dann windet der Torhüter seinem Trainer noch ein Kränzchen, indem er sagt: «Döme versteht es ausgezeichnet, stets die richtige Mischung zwischen Härte und Kameradschaft zu finden. Es ist kein leichtes Unterfangen, die verschiedenen Interessen, dazu zählen etwa Fussball, Beruf, Hobbys, von uns Spielern unter einen Hut zu bringen. Umso bewundernswerter ist es, wie dies Döme immer wieder schafft.»

