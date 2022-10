Vereine/Verbände Aus verschiedenen Perspektiven Das Technologie Forum Zug lud ein zum Zuger Innovationstag. Es stand ein umfangreiches Thema zur Debatte. 04.10.2022, 16.59 Uhr

Ende September haben sich viele verschiedene Experten mit dem Thema des Zuger Innovationstags beschäftigt – aus Perspektiven der Ethik, des Rechts, der Technologie, der Politik, der Unternehmen. Letztendlich auch aus individueller Perspektive. Das Programm bot einen Überblick der vielfältigen Handlungsfelder, wenn es um das Thema Technologie und Verantwortung geht. Den Start machten drei Workshops in welchen es unter anderem um die Entscheidungsträger, in den Unternehmen, um Verantwortungsbereiche in der Technologie und rechtliche Compliance bei Innovationen ging.

Im Abendprogramm wurden die Teilnehmenden mit selbsterklärenden Bildern auf das Thema eingestimmt. Nach der Begrüssung des Zuger Standpräsidenten Karl Kobelt fokussierte die erste Keynote von Prof. Dr. Nikola Biller-Andorno auf die Zusammengehörigkeit von Technologie und Ethik. Nikola Biller-Andorno ist Direktorin des Instituts für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte (IBME) an der Universität Zürich, Vizedekanin Innovation und Digitalisierung und Professorin für Biomedizinische Ethik an der Medizinischen Fakultät.

Alt Bundesrat Moritz Leuenberger zeigte in seinem Referat auf, wie Technologien die Geschichte der Welt prägten. Bild: PD

Es folgte die inspirierende Keynote von Moritz Leuenberger, der den Ausschuss von TA Swiss (Die Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung) leitet und als ehemaliger Bundesrat und Bundespräsident mit neuen Technologien in der Kommunikation, der Energie und der Mobilität konfrontiert war. Moritz Leuenberger zeigte auf, wie Technologien die Geschichte der Welt prägen, und fesselte die Aufmerksamkeit des Publikums durch spannende Fragestellungen und Schlussfolgerungen zum Thema Verantwortung.

Austausch zwischen Publikum und Experten

In der «Thesen-Arena» wurde das Publikum sehr aktiv und stellte spannende Thesen auf, die von den Experten auf der Bühne kommentiert wurden. Der dynamische Austausch zwischen Publikum und den Experten wurde von Martin Elbel moderiert. Corinne Häggi, Philipp Schmid und Nicole Beranek Zanon, die Experten aus den Workshops, sowie Nikola Biller-Andorno und Moritz Leuenberger zeigten mit ihren Statements erneut die notwendige Bandbreite an Expertenwissen bei einem umfangreichen Thema wie «Responsibility of Technology – The Impact!». Anschliessend hat die Statthalterin des Kantons Zug das Unternehmen isenzio AG mit dem Zuger Innovationspreis 2022 ausgezeichnet, der mit 10000 Franken dotiert ist und von Silvia Thalmann-Gut im Auftrag des Regierungsrats vergeben wird. Das Gewinnerunternehmen stellte die digitale Vorhang-Plattform «vorhangbox.ch» vor, für welche sie den Zuger Innovationspreis erhielt.

Im letzten Teil des Abends konnten die Besucher Netzwerken und innovative Projekte an der «ID: Zug» – der Ausstellung innovativer Unternehmen – besuchen. Der gut besuchte Anlass wurde vom «tfz-Developer» Jürg Lienert AG, der Stadt Zug, der Zuger Kantonalbank und CSEM unterstützt.

Für das Technologie Forum Zug: Albina Begic

Vereine & Verbände: So funktioniert’s

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.