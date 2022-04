Leserbrief Ausbau der eigenen Versorgung erhöht die Energiesicherheit Zur Stadtzuger Abstimmung über das Energiereglement am 15. Mai 28.04.2022, 13.12 Uhr

Es herrscht Wahlkampf! Die SVP streut in ihrer laufenden Abstimmungskampagne subjektive Ängste, die im neuen Energiereglement unbegründet sind. Das bisherige Energiereglement war äusserst erfolgreich. Aufgrund der hohen Nachfrage sind mehr finanzielle Mittel bereitzustellen, damit alle, die investieren wollen, ihren berechtigten Beitrag erhalten. In den vergangenen zehn Jahren war die Zunahme des Anteils am Erdgas weniger erfolgreich. Dieser Umstand weckt Ängste.