Das Bildungs Netz Zug (BNZ) unterstützt schwächere Lernende

Kanton Zug Mit einem Coach an der Seite gelingt die Lehre Das Bildungs Netz Zug bietet seit 20 Jahren schwächeren Schülern Unterstützung während ihrer Lehrzeit an. Wie diese aussieht, erfahren die neuen Lernenden an einem Einführungsseminar vom 9. bis 11. August. Cornelia Bisch 08.08.2021, 15.30 Uhr

Es sind dies die ersten Ausbildungstage der 32 neuen Lernenden von handwerklichen, Dienstleistungs- und Serviceberufen aus dem Kanton Zug. Manche von ihnen kommen direkt aus der dritten Oberstufe, andere brachen eine Lehre ab und wagen einen Neubeginn. Alle sind dem Bildungs Netz Zug (BNZ) mit Sitz an der Landis+Gyr-Strasse über den Lehrbetriebsverbund (LBV) vermittelt worden, weil sie ein wenig mehr Unterstützung benötigen als andere Lernende. Wie diese aussieht, erfahren sie während des dreitägigen Einführungsseminars.

Ziel des Seminars sei es, den Lernenden einen optimalen Start zu ermöglichen und ihnen für den Lehrbeginn sogar einen kleinen Vorsprung zu verschaffen, betont Geschäftsleiter Rémy Müller.

«Der Unterschied zwischen Schule und Lehre ist die Freiwilligkeit. Deshalb legen wir den Fokus auf die Umgangsformen. Dazu gehört die Kommunikation.»

Diese bilde den Schwerpunkt des Seminars: «Wie kommuniziere ich, wie kommt das Gesagte beim Gegenüber an. Verschiedene Referenten besprechen mit den Lernenden verbale und nonverbale Kommunikationsmethoden und üben mit ihnen.»

Das Bildungs Netz Zug (BNZ) veranstaltet für die neuen Lernenden drei Einführungstage. Damit seien die Jugendlichen gut gewappnet für ihren Lehrbeginn, sagt Geschäftsführer Rémy Müller. Bild: Maria Schmid (Zug, 16. Juli 2021)

Auch Mobbing, Stalking und Cannabis sind Themen

Roger Augsburger vom Amt für Berufsbildung referiert über Rechte und Pflichten eines Lernenden, über Verordnungen, die es einzuhalten gilt. Er stellt den Bildungsplan und das Prozedere des Qualifikationsverfahrens vor.

«Ein Angehöriger der Zuger Polizei thematisiert verschiedene Gebiete, auf denen Jugendliche mit dem Gesetz in Konflikt geraten oder den Schutz der Polizei in Anspruch nehmen können», fährt Müller fort. Mobbing sei ein Thema, Stalking sowie Alkohol- und Cannabiskonsum. «Der Polizist zeigt Beispiele auf und macht den Lernenden bewusst, dass zwischen Freiheit und Gefängnis oft nur ein schmaler Grat besteht.»

Mit Fragen und Anliegen wendet man sich an einen Coach

Während des Einführungsseminars würden die Lernenden auch sich selbst sowie ihre Lehrberufe vorstellen und sich mit der Organisationsstruktur und Geschichte des BNZ beschäftigen.

«Die Institution ist als Verein organisiert, dem ein Lehrbetriebsverbund mit 160 Firmen angehört.»

Möglich sind zwei- bis vierjährige Ausbildungen mit Eidgenössischem Berufsattest oder Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis. Der Lehrvertrag läuft über das BNZ, die Firmen bieten die Lehrstellen an, sind also für die praktische Ausbildung zuständig. In einem Coachingbuch wird die Arbeitszeit des Lernenden erfasst. Administration, Versicherungen und Lohnzahlungen sind Sache des BNZ, das den Ausbildungsfirmen seinerseits Rechnung stellt. «Es ist eine Win-Win-Situation mit einem für die Firmen risikolosen Zahlungmodell», betont Müller.

«Alle zwei Wochen verbringen die Lernenden einen halben Tag mit unseren Coaches, mit denen sie Probleme und Anliegen jedweder Art besprechen können.»

Darunter fallen auch mögliche Konflikte mit dem Gesetz. «Wir ermutigen die Lernenden, von Anfang an offen und ehrlich zu sein.»

Viel Zeit wird zudem in schulische Unterstützung investiert, einerseits mit Lernplanung und Vermittlung von Lerntechniken als Hilfe zum selbstständigen Lernen anderseits mit gezielter Nachhilfe, damit die schulischen Ziele erreicht werden können.

«Mit einem Coach an ihrer Seite schaffen auch Menschen mit Teilleistungsschwäche und oft ausgeprägter praktischer Begabung eine zwei- bis vierjährige Lehre», weiss Müller aus Erfahrung.

Die Lernenden werden von den Coaches des BNZ während ihrer gesamten Lehrzeit unterstützt. Geschäftsführer des Vereins ist Rémy Müller. Bild: Maria Schmid (Zug, 16. Juli 2021)

27 erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen

Das BNZ besteht bereits seit 20 Jahren und weist beeindruckende Erfolge auf. «Von 28 Lehrabgängern des Lehrbetriebsverbundes hat letztes Jahr gerade mal einer nicht bestanden», berichtet Rémy Müller stolz. Natürlich gebe es auch solche, die ihre Ausbildung unter dem Jahr wieder abbrechen würden. «Aber auch dies sind nur acht bis zehn Prozent.» Die acht Angestellten und aktuelle 58 Ausbildungsbetriebe unterstützen gesamthaft 86 Lernende.

Kein Abschluss ohne Anschluss, laute die Devise der Institution. Rémy Müller fasst zusammen:

«Ziel ist es, Schülern den direkten Anschluss an die Arbeitswelt zu ermöglichen, sodass möglichst wenige von ihnen die Leistungen des RAV in Anspruch nehmen müssen.»