Ausgewogenheit fehlt Zu der Berichterstattung über den Klimawandel

Den Einsendern der Zuschriften zum Thema Klimawandel ist insofern zuzustimmen, als dass die Ausgewogenheit in der Berichterstattung der Medien zu wünschen übrig lässt. Das gilt auch für dieses Blatt. Ich nehme das Beispiel vom 11. Oktober, wo unter dem Bild einer Lokomotive mit angebauter Sprühanlage suggeriert wird, die Schienen müssten infolge Überhitzung gekühlt werden. Es handelt sich aber um das Besprühen des Trassees mit Glyphosat Herbizid. Des Weiteren wird in den Raum gestellt, dass es noch nie so heisse Sommer und so wenig Schnee gab wie in den letzten Jahren. Erstens stimmt das nicht und zweitens sind Wetter und Klima zweierlei. Das Klima ändert sich immer. Im 15. Jahrhundert war es so warm, dass in Schottland Wein angepflanzt wurde. In der kleinen Eiszeit ab 17. Jahrhundert war es so kalt, dass die Leute in Deutschland verhungerten infolge Schneefall im Sommer und Napoleons Grouchy-Armee in Juni bei Waterloo im Nebel umherstocherte, statt zu kämpfen. Und das alles ohne menschengemachten CO2-Ausstoss. Das sind unwiderlegbare Tatsachen. Aber eben: Wenn die Fakten nicht zu den Thesen passen, umso schlimmer für die Fakten. Wie wollen wir kleine Ameisen auf dieser Erde einen Klima-Tsunami aufhalten? Die Lösung zur Klimaveränderung heisst: Anpassen! Klimaleugner gibt es ebenso wenig wie Sonnenscheinleugner. Bitte auch mal von den Kritikern dieses Klimahypes berichten wie zum Beispiel dem Heidelberger Aufruf der 400 Klima-Wissenschaftlern, die eben nicht IPCC hörig sind. Der Hegelsche Absolutheitsanspruch des Staates heisst: Kassieren-Dirigieren-Regulieren-Verbieten-Wegnehmen-Mangel-Einschränken-Verordnen. Schlagwörter der amtlich bestellten Weltenretter lassen das Klima völlig unbeeindruckt. Man will gar die physikalischen Gesetze überlisten, um die menschengemachte Veränderung glaubhaft zu machen. Gesinnungstäter: Kommt doch endlich zur Vernunft, lasst das Diskreditieren, Andersdenkender, die Wahlen sind vorbei!

Rudolf Balsiger, Oberwil