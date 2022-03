Ausschaffungshaft Der Kanton Zürich hilft Zug bei der Lösung eines heiklen Problems Die Zentralschweizer Kantone – ohne den Halbkanton Obwalden – schicken Personen, die aus der Schweiz ausreisen müssen, ab April 2022 ins Flughafengefängnis in Kloten. Für Personen aus dem Kanton Zug stehen nach Auskunft der Sicherheitsdirektion drei Haftplätze zur Verfügung. Die Abgeltung wird durch eine Leistungsvereinbarung geregelt. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 16.03.2022, 19.30 Uhr

Bisher haben Menschen in Administrativhaft in der Strafanstalt Zug eingesessen. Bild: Stefan Kaiser

Die Flüchtlingsdiskussion hat mit Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine einen neuen Dreh bekommen. Hilfe ist den Menschen sicher, die aus dem osteuropäischen Land flüchten.

Abseits dieses Flüchtlingsstroms schafft die Schweiz aber weiterhin Menschen aus anderen Drittstaaten aus. Das Protokoll dazu folgt einem Vertragswerk, welches die Schweiz als Mitglied des Schengen/Dublin-Abkommens nachvollzieht. In einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahre 2014 heisst es, dass die Inhaftierung von «illegal aufhältigen Drittstaatenangehörigen zum Zweck der Ausschaffung in speziellen Haftanstalten» zu erfolgen habe. Diese Sprachregelung hat das Schweizerische Bundesgericht in einem Entscheid vom 31. März 2020 (2C_447/2019) für die Eidgenossenschaft konkretisiert. Das höchste Gericht verlangt dabei, dass Personen, welche die Schweiz verlassen müssen, in einer speziellen Haftanstalt unterzubringen sind. Eine Bedingung, welche der Kanton Zug nicht erfüllen kann.

Zentralschweizer Kantone spannen zusammen

Der Kanton Zug ist nicht der einzige Schweizer Stand, welcher die europäischen Standards nicht mehr erfüllen kann. Die Zentralschweizer Kantone fanden nun gemeinsam einen gangbaren Weg, um die Vorgaben des Bundesgerichts respektive der Schengen/Dublin-Richtlinien umsetzen zu können. Wie der Zuger Sicherheitsdirektor Beat Villiger erklärt, reservierte sich der Kanton Zug im Flughafengefängnis in Kloten drei Plätze. Den Zentralschweizer Kantonen stehen insgesamt 20 Haftplätze zur Verfügung. Der Kanton Zürich liess das Gefängnis in der Nähe des Flughafens in ein Zentrum für den Vollzug der ausländerrechtlichen Administrativhaft (ZAA) umbauen. In dieser Einrichtung gibt es Platz für insgesamt 130 Personen, welche in Administrativhaft versetzt wurden. Bis jetzt hat der Kanton Zug Menschen mit dem Status Administrativhaft in der Strafanstalt Zug untergebracht. Dieses Regime sei rechtlich heute nicht mehr zulässig, betont Villiger und ergänzt: «Die Vermischung verschiedener Haftformen, also das Festhalten von Ausreisepflichtigen zusammen mit Strafgefangenen unter einem Dach ist betrieblich anspruchsvoll und für die Betroffenen problematisch.» Villiger erklärt, wie der Kanton Zug auf die Zahl der drei benutzbaren Einheiten kam:

«Wir rechnen aufgrund der Erfahrungen damit, dass diese Plätze an rund 300 Tagen pro Jahr belegt sein werden.»

Dies ergibt gemäss Villiger pro Jahr 900 Vollzugstage. Der Kanton Zug bekomme letztendlich eine Auflistung der effektiven Anzahl von Vollzugstagen. Zu dieser Rechnung kommt noch eine Entschädigung an den Betreiber – den Kanton Zürich – für nicht «genutzte Tage». Der Bund bezahle, so Villiger, die Hälfte der anfallenden Kosten. Der Kanton Zug muss rund 130’000 Franken aufs Konto des Flughafengefängnisses überweisen. Die jetzt gefundene Lösung begrüsst Beat Villiger auf der ganzen Linie. Trotz der Überführung ins Flughafengefängnis ist der Kanton Zug weiterhin dafür verantwortlich, die geeigneten Mittel zu organisieren, um die Personen in ihren Heimatstaat zu überführen.

Das neue Regime für Menschen, welche die Schweiz verlassen müssen, führt dazu, dass, wie Villiger anfügt, «Plätze für den Strafvollzug in unserer Strafanstalt» frei werden. Würden diese mit Häftlingen aus anderen Kantonen belegt, generiere die Strafanstalt Taggelder zu Gunsten des Kantons Zug.

Ein spezielles Haftregime

In die Ausschaffungshaft versetzt ein Gericht eine Person, welche aufgrund eines Weg- und Ausweisungsentscheids oder eines Landesverweises die Schweiz zu verlassen hat. Die obgenannte Haftform ist administrativer Natur. Geregelt ist sie im Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG). Die Administrativhaft stelle, so Beat Villiger, «eine ausländerrechtliche Zwangsmassnahme dar, um die Ausreise sicherzustellen». Das Fehlverhalten der betroffenen Person bestehe in der Regel darin, dass «sie die Schweiz nicht freiwillig verlasse». Ein weiterer Haftgrund für die Verfügung der Ausschaffungshaft sei, wenn die Gefahr bestehe, dass eine Person untertauchen könne. Solches Tun schränkt die Auswahlmöglichkeiten von Einrichtungen mit der notwendigen Infrastruktur ein. Das AIG schweigt sich dabei darüber aus, für wie lange diese administrative Haft höchstens ausgesprochen werden kann.

Per 1. März 2022 sassen zwei Personen mit einem Wegweisungsentscheid in der Strafanstalt Zug ein. Diese Individuen würden künftig ins Flughafengefängnis nach Zürich überstellt. Die Zahl der Personen, welche die Schweiz wegen eines Landesverweises verlassen müssen, könnte allenfalls in nächster Zeit steigen, denn mit den sogenannten Katalogstrafen müssen Ausländerinnen und Ausländer selbst wegen leichterer Vergehen damit rechnen, die Schweiz verlassen zu müssen.

