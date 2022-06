Ausstellung Das Baarer Gewerbe trifft auf Foodtrucks Vom 24. bis 26. Juni 2022 organisiert der Gewerbeverein Baar getreu dem Drei-Jahres-Rhythmus die mittlerweile neunte KMU-Ausstellung. In der Waldmannhalle kann aber nicht nur von Messestand zu Messestand flaniert werden. 14.06.2022, 19.00 Uhr

In der Regel findet die Baarer KMU-Ausstellung im März statt. Aufgrund der Coronapandemie hat sich der Gewerbeverein Baar jedoch laut Mitteilung entschieden, die Messe in den Juni zu verschieben. Nun findet die 9. KMU-Ausstellung vom 24. bis 26. Juni in der Waldmannhalle und den beiden Wiesental-Turnhallen statt.

Die KMU-Ausstellung ist der letzte grosse Anlass in den beiden Wiesental-Turnhallen, bevor diese in den Sommerferien abgerissen werden. Bis im Sommer 2025 entsteht ein neues Schulhaus mit einer Dreifachturnhalle.

Das ungewohnte Datum hat sich auf die Ausstellerzahlen ausgewirkt. Haben sich im Jahr 2019 rund 100 Baarer Firmen an der KMU-Ausstellung präsentiert, sind es nun rund 50. «Die dreitägige Messe ist deshalb aber nicht weniger attraktiv», wird Arno Matter, OK-Präsident und Präsident des Gewerbevereins Baar in der Mitteilung zitiert.

Gut 30 Foodtrucks sorgen fürs leibliche Wohl

«Im Gegenteil: Wir verbinden unsere Gewerbemesse mit einem Foodtruck-Happening.» Auf dem Parkplatz vor der Waldmannhalle werden rund 30 Foodtrucks kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt anbieten. Das Baarer Gewerbe und die gastronomischen Angebote ergänzen sich auf ideale Art und Weise. Nach einem Rundgang durch die Messe in der Waldmannhalle können sich die Messebesucherinnen und -besucher an den Foodtrucks verwöhnen lassen und die Baarer Festfreude geniessen.

Auch Kinder kommen an der 9. KMU-Ausstellung auf ihre Kosten. Eine der beiden Wiesental-Turnhallen wird zu einem Kinderparadies mit Hüpfburg und weiteren Attraktionen umfunktioniert. Die zweite Wiesental-Turnhalle wird am Sonntag, 26. Juni, für die «Messe in der Messe» genutzt. Die reformierte Pfarrerin Vroni Stähli wird um 9 Uhr den Gottesdienst halten. Die Baarer Gesangsformation Vocal Monday untermalt die Messe musikalisch.

Die KMU-Ausstellung in der Waldmannhalle wird am Freitag, 24. Juni, um 17 Uhr eröffnet. Bis 22 Uhr bietet sich die Gelegenheit durch die drei Hallen zu schlendern. Am Samstag, 25. Juni, ist die Messe von 11 bis 22 Uhr, am Sonntag, 26. Juni, von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Kinderparadies in der Wiesental-Turnhalle schliesst am Freitag und Samstag jeweils um 20 Uhr, am Sonntag um 17 Uhr. Das Foodtruck-Happening lädt zu denselben Zeiten wie die KMU-Ausstellung zum Schlemmen ein, ist aber am Abend etwas länger geöffnet. (haz)

Infos unter www.gewerbebaar.ch