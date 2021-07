Ausgewanderte Chamer kritisieren Umgang mit Corona in Neuseeland

Auswanderer Chamer Familie in Neuseeland über Coronamassnahmen: «Wir haben Mühe mit der Panikmache» Die Greteners sind dankbar dafür, während der Pandemie Down Under leben zu können. Doch ist auch im sogenannten Covid-Musterland nicht alles Gold, was glänzt. Matthias Stadler, Rotorua 25.07.2021, 18.00 Uhr

Susan und Peter Gretener mit Sohn Kevin auf ihrem Hof am anderen Ende der Welt. Bild: Matthias Stadler (Rotorua, 24. Juni 2021)

26 Tote und 2800 Infizierte – so sieht die Covid-Zwischenbilanz nach anderthalb Jahren Pandemie in Neuseeland aus. Das Leben nimmt seit mehr als einem Jahr mehr oder weniger wieder seinen normalen Lauf. Einschränkungen im Alltag gibt es für die fünf Millionen Einwohner des Inselstaats kaum. Von einer solchen Situation können die meisten Länder weltweit nur träumen. Neuseeland wird deshalb gerne als Covid-Musterland beschrieben.

Doch paradiesische Zustände herrschen auch im Südpazifik nicht. So schottet sich der Inselstaat seit März 2020 radikal ab, Touristen werden – ausser aus dem Nachbarland Australien – nicht ins Land gelassen. Wer in Neuseeland lebt und ins Ausland reisen will, muss direkt nach der Rückkehr zwei Wochen in einem Hotelzimmer ausharren. Staatlich verordnete Isolation – inklusive einer Rechnung von gut 2000 Franken. Zudem hinkt das Land punkto Impfungen fast sämtlichen OECD-Staaten weit hinterher: Erst etwas mehr als 10 Prozent der Bevölkerung haben beide Dosen erhalten. Es fehlt seit Monaten an Impfstoff.

Rückkehr in die Schweiz derzeit kaum möglich

Das alles erlebt auch die Familie Gretener aus nächster Nähe mit. Peter und Susan leben mit ihrem jüngsten Sohn Kevin in der Nähe der Stadt Rotorua auf der Nordinsel, wo sie einen Bauernhof führen. Das Ehepaar stammt aus Cham und wanderte 1994 ans andere Ende der Welt aus. Von der Abschottungsstrategie der Regierung sind sie, anders als viele Neuseeländer, nur mässig begeistert. Susan Gretener sagt bei einem Besuch unserer Zeitung:

«Manchmal fühle ich mich wie eine Gefangene.»

Die 58-Jährige würde gerne in ihre Heimat reisen, um ihre drei Schwestern, ihre Eltern und ihren ältesten Sohn, die alle in der Zentralschweiz leben, zu besuchen. Aber wegen der Isolation nach der Rückkehr sei das kaum praktikabel.

Auswanderung um Jahr 1994 Susan und Peter Gretener wuchsen in Cham auf. Sie machte in Luzern die Lehre zur Zahntechnikerin, er übernahm den Hof der Eltern und machte die Landwirtschaftsmeisterprüfung. Schon bald liebäugelten beide mit einer Auswanderung. Nach mehreren Reisen ins Land entschied sich das Ehepaar schliesslich, es in Neuseeland zu versuchen. «Mir gefiel die aufgeschlossene Art der Leute, zudem gab es landschaftliche Ähnlichkeiten mit der Schweiz und das landwirtschaftliche System ohne Ställe für Kühe fand ich interessant», erklärt Peter Gretener. 1994 wagten es die beiden. Die Familie hält auf mittlerweile gut 250 Hektaren Land 440 Kühe. Der Bezug zur Schweiz ist den Chamern aber auch heute noch wichtig, so nimmt Peter Gretener jeweils am 300-Meter-Schiessen des Schweizer Clubs in Auckland teil. Der jüngste Sohn Kevin übernimmt möglicherweise dereinst den Hof. Der älteste Sohn lebt in Hünenberg, die Tochter auf der neuseeländischen Südinsel.

Ein Blick auf das Land der Familie Gretener. Bild: Matthias Stadler (Rotorua, 24. Juni 2021)

Ihr Ehemann Peter Gretener pflichtet ihr bei. Den 57-Jährigen nervt vor allem eines: «Wir haben Mühe mit der Panikmache im Land.» Diese ist in der Tat nicht zu unterschätzen. Wenn ein neuer Fall von Covid-19 in der Bevölkerung auftaucht, was seit mehr als einem halben Jahr nicht mehr geschehen ist, löst die Regierung jeweils einen Notruf aus, der jedes Handy im Land grell läuten lässt. Selbstredend finden die Chamer nicht alles schlecht an der Covid-Situation im Land. «Wir hatten beispielsweise nie eine Maskenpflicht», erklärt die ausgebildete Zahntechnikerin.

«Und wir haben nie einen solchen Ausbruch wie in der Schweiz erlebt. Dafür sind wir dankbar.»

Ihr Gatte ergänzt: «Wir leben hier auf dem Land und sind von allem weit weg. Wir können uns zudem in ganz Neuseeland frei bewegen, was toll ist. Im Grossen und Ganzen können wir uns also glücklich schätzen, hier zu sein.»

Zahl der Übernachtungen nimmt wieder zu

Die grössten Auswirkungen der Pandemie spürten Peter und Susan Gretener zu Beginn der Pandemie, als das ganze Land von Ende März bis Mitte Mai 2020 in einen strengen Lockdown geschickt wurde. In einem 2004 gebauten Landhaus führt Susan eine Airbnb-Unterkunft. Diese sei zuvor immer gut gebucht gewesen. Während des Lockdowns kam aber von einem Tag auf den anderen niemand mehr, «und jetzt hat es wieder etwas angezogen», sagt sie. Hatte sie früher vor allem Gäste aus Übersee, sind es nun wegen der geschlossenen Grenzen hauptsächlich Einheimische, die sich auf ihrer Farm eine Auszeit gönnen.

Die Greteners hoffen auf eine Normalisierung der Situation. Bild: Matthias Stadler (Rotorua, 24. Juni 2021)

Doch momentan gilt der Fokus weniger dem Airbnb als vielmehr den Kühen. Die Kälberzeit beginnt dieser Tage, was für die neuseeländischen Milchfarmer die strengste Zeit des Jahres ist. «Da müssen wir alle zusammen anpacken», erklärt Peter Gretener. Ein halbes Auge schielt dabei aber sicher auch auf die Covid-Situation. Denn sobald es möglich ist, wollen die Chamer zurück in die Zentralschweiz reisen. Ein Besuch in der alten Heimat ist längst überfällig.