Baarer Dialoghotel ausgezeichnet

Auszeichnung Baarer Dialoghotel gehört zu den besten seiner Art Im Rahmen des Swiss Location Awards 2021 hat das Zentrum Eckstein das Prädikat «ausgezeichnet» erhalten. Es gehört somit zu den besten Tagungsorten der Schweiz. 17.06.2021, 13.57 Uhr

Beliebt und ausgezeichnet: das Dialoghotel Eckstein in Baar. Bild. PD

(fae) Seit 2016 zeichnet der Swiss Location Award als wichtigstes Gütesiegel der Eventbranche die besten Hotels, Restaurants, Kongress- und Eventlocations der Schweiz aus. Organisatorin ist eventlokale.ch, das grösste Eventportal der Schweiz. Es unterstützt seit 2008 monatlich mehr als 50'000 Eventplanerinnen und -planer bei der Suche nach Locations und bei der Planung von Events. Die Auszeichnung ist heuer zum fünften Mal vergeben worden.

Zu den Nominierten für den Award 2021 gehörte auch das Dialoghotel Eckstein in Baar. Fast 28'000 Veranstalter sowie Besucherinnen und Besucher haben neben einer unabhängigen Fachjury die nominierten Locations bewertet. Nun die erfreuliche Meldung: Das Baarer Zentrum hat 8.1 von möglichen 10 Punkten erreicht, wie es in einer Medienmitteilung schreibt. Somit gehört das Dialoghotel Eckstein offiziell zu einem der besten Tagungsorten der Schweiz.

Das Team des Baarer Tagungszentrums freut sich ausserordentlich über dieses Resultat. «Es zeigt uns, dass die Menschen auch in dieser herausfordernden Zeit an uns denken und sich auf zukünftige Events und Konferenzen in unserem Hotel freuen», sagt Eckstein-Hotelier Willy Graf. «Dies zu spüren, bedeutet uns sehr viel.»