Auszeichnung Cham erhält das Label der Stiftung Natur & Wirtschaft für die Umgebungsgestaltung der Schulanlage Röhrliberg Für die vorbildliche naturnahe Umgebungsgestaltung der Schulanlage Röhrliberg wurde Cham als erste Gemeinde im Kanton Zug mit dem Label der Stiftung Natur & Wirtschaft ausgezeichnet. 29.04.2022, 05.00 Uhr

Blick zum Schulhaus mit Blumenwiese. Bild: PD

In der modernen Siedlungslandschaft gehen naturnahe Lebensräume zusehends verloren – umso mehr gilt es, diese wertzuschätzen. Die mit vorwiegend einheimischen Pflanzen gestaltete 17’300 Quadratmeter grosse Naturfläche in der Schulanlage Röhrliberg in Cham ist laut Mitteilung der Einwohnergemeinde ein wertvoller Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten und bietet zugleich wichtige Aufenthalts- und Erholungsorte für Schülerinnen und Schüler, Lehrerschaft und Besuchende.