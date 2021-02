Auszeichnung Die Zuger Sportnacht wird virtuell durchgeführt Zum achten Mal findet am 5. Februar die Zuger Sportnacht statt. Die virtuelle Durchführung hat den Vorteil, dass die gesamte Zuger Bevölkerung die Würdigung mitverfolgen kann. Acht Zuger Sportlerinnen und Sportler wurden von der kantonalen Sportkommission für den Zuger Sportpreis nominiert, welcher mit 3000 Franken dotiert ist. 01.02.2021, 11.45 Uhr

(rh) 38 Zuger Sportlerinnen und Sportler oder Mannschaften erreichten im vergangenen Jahr Podestplätze auf nationalem oder internationalem Parkett. Acht davon wurden von der Sportkommission für den Zuger Sportpreis nominiert: Timo Rohner (Bob), Noé Roth (Aerials, Ski Freestyle), Matthias Iten (Ski alpin), Silke Lemmens (Leichtathletik), Lieke Wehrung (Leichtathletik), Malin Karlsson (Segeln), Mara Betschart (Beachvolleyball) und Andri Struzina (Rudern).

Wer Zuger Sportlerin oder Sportler des Jahres 2020 wird, entscheidet sich am Freitag, 5. Februar. Anstelle einer feierlichen Würdigung mit Nachtessen und Rahmenprogramm wird die Sportnacht virtuell durchgeführt, wie die Zuger Gesundheitsdirektion mitteilt. Filmbeiträge sorgen für einen abwechslungsreichen Ablauf. Von 19 bis 19.45 Uhr wird live aus den Büros des Amtes für Sport und Gesundheitsförderung gesendet, Interessierte können via www.zugersportnacht.ch der Preisübergabe beiwohnen. Zudem wird an diesem Abend einmal mehr eine Person mit dem Prix Panathlon geehrt, welche sich über Jahre hinweg für den Zuger Sport engagiert hat.