Auszeichnung Skiakrobat Noé Roth ist erneut Zuger Sportler des Jahres Noé Roth war vor einer Woche der grosse Abwesende der virtuell durchgeführten Zuger Sportnacht. Am Samstag konnte der Sportler des Jahres in Baar die Trophäe persönlich entgegennehmen 14.02.2021, 12.03 Uhr

(zim) Während der aufgrund der Coronapandemie virtuell durchgeführten Zuger Sportnacht am 5. Februar weilte Noé Roth in Deer Valley, wo er sich den ersten Platz erkämpfte. Kaum zurück aus den Staaten, störte am Samstag eine Delegation des Amts für Sport und Gesundheitsförderung den Skiakrobaten beim Auspacken und Umpacken zuhaue in Baar. Der Grund war ein erfreulicher: Roth konnte aus den Händen von Beat Friedli, Stv. Leiter des Amts für Sport und Gesundheitsförderung, die Trophäe für den Zuger Sportler des Jahres entgegennehmen.