Auto-Plagöri machen der Polizei auch im Kanton Zug das Leben schwer Eine Tuning-Szene gebe es hier zwar nicht. Mit Kontrollen geht die Polizei aber dennoch gegen Fahrer vor, welche den Motor nach dem Lichtsignal zum Aufschreien treiben. Vanessa Varisco 08.06.2020, 05.00 Uhr

Des einen Freud, des andern Leid: Während die Fahrer von getunten Autos begeistert sind von den lautknurrenden und gurgelnden Motoren, so sind es Anwohner dann nicht, wenn aus dem Knurren ein Kreischen wird, weil das Gaspedal voll durchgedrückt wird. In Leserbriefen wird immer wieder davon berichtet. Nicht jeder Autotuner fällt durch Fehlverhalten auf. Jene, die es tun, wollen das und werden Autoposer genannt, da sie auffallen wollen.

Das Phänomen Autoposing – das Angeben mit dem Auto – tritt auch im Kanton Zug auf, wie die Zuger Polizei auf Anfrage erklärt. Erst Mitte Mai wurde auf der Baarerstrasse eine Autofahrerin gestoppt. «Die 24-Jährige liess vor einem Lichtsignal den Motor ihres Autos mehrmals und unnötig aufheulen», hiess es damals in der Mitteilung. Hinzukam, dass sie beim Losfahren so stark beschleunigte, dass durch die hohen Drehzahlen wiederum «unnötiger Lärm» entstand. Am gleichen Abend fiel ausserdem ein Motorradfahrer wegen des gleichen Fehlverhaltens auf. «Die Zuger Polizei akzeptiert ein solches Verhalten nicht, weshalb wir in den letzten Wochen entsprechende Kontrollen durchgeführt haben», antwortet der Medienverantwortliche Frank Kleiner auf die Frage, wie man im Kanton Zug mit Posern umgeht. Bei den Kontrollen wurden mehrere Fahrer angehalten und angezeigt. In Zukunft werden weiterhin solche Kontrollen durchgeführt.

Das Posing, das Gasgeben und mit quietschenden Reifen losbrettern, ist kein städtisches oder ländliches Phänomen, sondern betrifft laut Kleiner den ganzen Kanton. Hotspots scheinen keine zu existieren. «Wir erhalten immer wieder wertvolle Hinweise aus der Bevölkerung, wo sich Autoposer bewegen», schildert Kleiner. Gestützt auf solche Meldungen sowie eigene Feststellungen würden entsprechend Kontrollen durchgeführt.

Diese Arbeit bringt jedoch Herausforderungen mit sich, so Kleiner. «Es ist nicht immer ganz einfach, da diese Fahrzeuglenkenden die Grenzen der Gesetzmässigkeit sehr gut kennen, oftmals nur kurz auftauchen und sich anschliessend wieder entfernen», führt er aus. Für eine Anzeige muss die Zuger Polizei die «unnötige Lärmbelästigung» jedoch vor Ort selbst feststellen. Neben der Erstattung einer Anzeige kann für solches Fehlverhalten der Führerscheinentzug folgen. Fahrzeuge, die illegal getunt sind – technisch verändert, um sie beispielsweise leistungsfähiger zu machen – können eingezogen werden. Die Kantonspolizei Aargau forderte beispielsweise die Politik kürzlich auf, eine PS-Obergrenze für Neulenker zwischen 18 bis 21 Jahre einzuführen. Wäre das im Kanton Zug auch eine Option? Das sei Sache der Gesetzgebung, betont Kleiner. Aber: «Wir stellen fest, dass viele Junglenker nur schwer mit PS-starken Motoren umgehen können.» Oft fehle es an Erfahrung, Fahrkönnen und mangelndem Verständnis für Fahrdynamik.

Nicht jede Form des «Aufmotzens»ist illegal

Denn auch gegen illegales Tuning geht die Zuger Polizei in Zusammenarbeit mit dem Strassenverkehrsamt vor. Häufigste Vergehen hierbei sind typenfremde Fahrzeugteile oder unerlaubtes Verdunkeln von Heckleuchten, Rückstrahlern oder Nebellichtern. Sie werden versprayt oder verklebt, sodass sie weniger stark leuchten. Weiter kommt das Entfernen von Schalldämpfern vor, um die Autos lauter zu machen.

Bei gewissen sportlichen Wagen, wie etwa dem BMW M6 oder Porsche 911, ist serienmässig ein Klappenauspuff verbaut. Per Knopfdruck lässt sich eine Klappe am Auspuff öffnen – der Sound ist anschliessend um einiges lauter und kerniger. Erlaubt ist die Nutzung dieser Funktion auf Schweizer Strassen aber nicht. Verwendet werden darf sie auf Rennstrecken. Nicht jedes Tuning, das nachträglich gemacht wird, ist illegal. So gibt es im Kanton Zug Garagen die legale Leistungssteigerung wie etwa das Chiptuning anbieten – womit unter anderem ein höheres Drehmoment oder kraftvollere Beschleunigung möglich ist. «Eine Tuning-Szene wie es sie in anderen Kantonen gibt, ist uns nicht bekannt», erklärt Frank Kleiner.