Autobahneinfahrt Rotkreuz gesperrt wegen umgekipptem Lastwagen

Autobahn A4 Lastwagen prallt in Leitplanke und kippt: Autobahneinfahrt Rotkreuz gesperrt Stau im Feierabendverkehr: Ein Lastwagen ist auf der Autobahn A4 in Rotkreuz von seiner Fahrbahn abgekommen und liegt nun in einer Böschung. Der Fahrer wurde ins Spital gebracht. 18.11.2021, 17.00 Uhr

Bei der Autobahneinfahrt Rotkreuz in Richtung Luzern/Zürich ist am Donnerstagnachmittag nach ersten Angaben der Zuger Polizei gegenüber «PilatusToday» ein Kranlastwagen in die Leitplanke geprallt und in eine Böschung gekippt. Der Fahrer wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.