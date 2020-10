Autofahrer fährt in Baar in Kandelaber Ein Autofahrer ist in einen Kandelaber gefahren. Als Unfallursache steht ein medizinisches Problem im Vordergrund. Der Gesundheitszustand des Mannes ist kritisch. 05.10.2020, 13.56 Uhr

Der Unfallwagenfuhr in einen Beleuchtungsmasten und eine mauer. Bild: Zuger Polizei

(haz) Der Unfall ereignete sich gemäss Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montagmorgen, 5. Oktober, kurz nach 8.45 Uhr, am Sternenweg in der Gemeinde Baar. Ein 67-jähriger Autolenker fuhr mit niedriger Geschwindigkeit in einen Beleuchtungsmasten sowie die dortige Mauer.