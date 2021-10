Interaktive Grafiken Von der Porsche-Hochburg bis zum Subaru-Mekka – das sind die beliebtesten Automarken in Ihrer Gemeinde In der Zentralschweiz prallen Gegensätze aufeinander: Vom Bonzenschlitten bis zum Bauernferrari ist alles vertreten. Doch am Ende treffen sich die Kantone wieder. Nämlich dann, wenn es um das beliebteste Automodell geht. Zoe Gwerder 29.09.2021, 16.00 Uhr

Die Zentralschweiz ist – wie der Rest der Schweiz – ein VW-Land. Von 1000 Wagen blitzen bei rund 130 an der Kühlerhaube die beiden Buchstaben auf, die für Volkswagen stehen. So überrascht es denn auch nicht, dass die deutsche Marke beim Grossteil der Zentralschweizer Gemeinden die meist registrierte Automarke ist. Dies zeigt eine Auswertung eines Datensatzes des Bundesamts für Strassen (Astra), in dem rund 4,7 Millionen Autos erfasst sind.

Ein Blick auf die beliebtesten Modelle bestätigt denn auch die Vormachtstellung von Volkswagen: Mit Abstand am beliebtesten ist in der Zentralschweiz – ebenso wie national – der VW-Golf. Einzig in den beiden Kantonen Obwalden und Uri wird er auf dem Spitzenplatz der Modelle vom Skoda Octavia verdrängt.

Der Golf dürfte seine Vormachtstellung allerdings verlieren. Er war zwar während 25 Jahren das meistverkaufte Auto der Schweiz. 2017 verlor er den Spitzenplatz an den Skoda Octavia. Heute liegt der Kleinwagen bei den Verkäufen noch auf Platz zehn. Seit der VW-Abgasskandal 2015 bekannt geworden ist, sind die Verkäufe in der Schweiz stark rückläufig, wie bei allen Volkswagen.

Bei den Marken in der Zentralschweiz ebenfalls deutlich als Topmarke vertreten ist der Subaru. Insbesondere in den ländlich-bergigen Gebieten ist er als meist registrierte Marke anzutreffen. Erstaunlicherweise belegt er weder im Kanton Obwalden noch Nidwalden die Spitze in einer Gemeinde – obwohl es dort durchaus auch ländlich-bergige Gemeinden gibt. Weniger erstaunt hingegen, dass im Wohlstandskanton Zug die Marke Subaru nicht auf dem Spitzenplatz weilt. Hier erscheint die beliebte Allrad-Marke gar in keiner Gemeinde auf den ersten fünf Rängen.

Im schweizweiten Vergleich belegt der Kanton Uri beim Anteil Subarus einen Spitzenplatz, gleich hinter dem Subaru-Kanton Appenzell Ausserrhoden. So sind im Gotthard-Kanton von 1000 Autos 64 Wagen Subarus. Auch die Kantone Obwalden und Schwyz sind hier mit 51 beziehungsweise 46 Subarus pro 1000 Autos schweizweit unter den ersten zehn.

«Bauernferrari» ist nicht nur ein Klischee

Dass die Marke Subaru den Übernamen «Bauernferrari» oder auch «Bauernporsche» trägt, hat übrigens eine gewisse Berechtigung. Vergleicht man pro Gemeinde den Anteil Beschäftigter im primären Sektor – also der Landwirtschaft, der Fleischproduktion sowie ähnlicher Rohstoffproduktion – mit dem Anteil von Subarus am Total der Fahrzeuge, ergibt sich eine Korrelation: Je grösser in einer Gemeinde der Anteil Angestellter im Primärsektor, desto grösser ist tendenziell der Anteil Subarus.

In der Zentralschweiz prallen auch Extreme aufeinander. So gibt es im Vergleich mit der restlichen Schweiz sehr viele Gemeinden, in welchen der Mercedes-Stern am häufigsten von der Motorhaube blitzt. Es sind dies in fast allen Fällen bekannte privilegierte Lagen, wie unter anderem Wollerau (SZ), die Stadt Zug oder Vitznau (LU). Etwas heraus sticht da Honau: Die 400-Seelengemeinde, die von der Autobahn durchschnitten wird und weder über Seesicht verfügt noch irgendwie sonst bekannt ist für wohlhabende Einwohner. Tatsächlich spielen hier die tiefen Zahlen eine Rolle: Von den total 250 registrierten Autos sind 31 Mercedes-Benz. Jedoch gibt es in der Gemeinde am Kantonsdreieck auch 28 VWs und 21 Toyotas. Entsprechend ist es also hier eher Zufall, dass es den Mercedes-Stern am häufigsten gibt.

Wie das Einkommen zur Automarke steht

Luxuskarossen wie Porsche oder Ferrari erscheinen zwar in der Zentralschweiz nirgends auf einer Topplatzierung. Doch sie sind unter den Top 5 vorhanden. Allerdings lediglich in fünf Gemeinden: Oberägeri, Walchwil, Freienbach, Wollerau und Feusisberg. Die beiden Kantone Zug und Schwyz haben denn auch die höchste Porsche-Dichte – schweizweit! So sind im Kanton Zug von 1000 Fahrzeugen 34 Porsches. Im Kanton Schwyz 23 von 1000. Der tiefste Anteil an Porsches hat der Kanton Uri – ebenfalls schweizweit. Von 1000 Autos sind 4 Porsches.

Im Kanton Zug ist der Anteil Porsches schweizweit am höchsten. Bild: Stefan Kaiser (2014)

Und es überrascht wenig, dass offenbar auch das Einkommen Einfluss auf die Fahrzeugwahl hat. In Gemeinden, in denen Menschen leben, die im Durchschnitt hohe bis sehr hohe Einkommen aufweisen, sind Porsches und Co. deutlich häufiger anzutreffen als im landesweiten Durchschnitt. Auf der anderen Seite sind Ssangyong, Suzuki oder Subaru in Gemeinden mit tiefen Einkommen überdurchschnittlich oft vertreten.

Dies wird mit ein Grund für das Gefälle des Alters der Zentralschweizer Autos sein. So fahren die Zuger mit Abstand die jüngsten Wagen. Der Anteil an Autos mit Jahrgang 2015 und jünger beträgt im Kanton Zug beinahe 50 Prozent. In den übrigen Zentralschweizer Kantonen sind solch neue Jahrgänge deutlich seltener anzutreffen. Im Kanton Obwalden ist der Anteil Neuwagen am kleinsten: Mit 36 Prozent sind es etwas mehr als ein Drittel.

Ebenfalls im Datensatz des Astra vorhanden sind Angaben wie Farbe, Gewicht oder Altersklasse. Wie es hier in den einzelnen Gemeinden aussieht, finden Sie in den Texten zu den Gemeinden, die Sie in der folgenden Tabelle mit Hilfe der Suchfunktion finden:



Was wissen Sie über die Autos in der Zentralschweiz?

Wer noch mehr zu Farben der Autos sowie dem Alter und Geschlecht seiner Halter erfahren möchte, kann sich am Quiz versuchen:

Die Daten und deren Bearbeitung Das Bundesamt für Strassen (Astra) führt einen Datensatz, in dem alle in der Schweiz registrierten Fahrzeuge verzeichnet sind. Der Datensatz ist kostenpflichtig und darf nur unter Auflagen genutzt werden. Beispielsweise muss der Datenschutz gewährleistet sein: Einzelne Fahrzeuge und Fahrzeughalter dürfen nicht identifizierbar sein. Der Datensatz datiert von Anfang Mai 2021 und enthält rund 4,7 Millionen Personenwagen. Mehr zum Datensatz und unserer Auswertung ist hier zu erfahren.

Mitarbeit: Stefan Trachsel, Mark Walther und Ruben Schönenberger