Autounfall mit Totalschaden auf der Autobahn in Rotkreuz – keine Verletzten Auf der Autobahn A4 Richtung Süden ist in Rotkreuz ein Fahrzeug gegen die Mittelplanke gekracht. Dem Fahrer geht es gut – weitere Beteiligte gab es keine. 06.12.2020, 09.51 Uhr

(lil) Am frühen Sonntagmorgen um kurz nach 6 Uhr war ein 33-jähriger Autofahrer auf der Autobahn A4 Richtung Süden unterwegs. Zwischen Rotkreuz und Küssnacht ist er ins Schleudern geraten und in die Mittelleitplanke geprallt, teilt die Zuger Polizei mit. In der Folge drehte sich das Auto um die eigene Achse und kam auf dem Überholstreifen zum Stillstand.