Baar: Velofahrerin bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Baar 17-jährige Velofahrerin nach Unfall auf Fussgängerstreifen lebensbedrohlich verletzt Eine Velofahrerin wurde beim Überqueren eines Fussgängerstreifens in Baar von einem Auto erfasst. Der 48-jährige Autofahrer musste seinen Führerausweis abgeben; ein Drogenschnelltest positiv ausfiel. 12.04.2022, 12.26 Uhr

Eine Velofahrerin ist am Dienstagmorgen bei einer Kollision mit einem Auto in Baar schwer verletzt worden. Sie fuhr um 8 Uhr über einen Fussgängerstreifen auf der Rigistrasse in Baar. Dabei wurde die 17-jährige Velofahrerin von einem Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt, sie musste von der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen werden, teilte die Zuger Polizei mit. Die Velofahrerin trug beim Unfall am Dienstagmorgen keinen Helm.