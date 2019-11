Baar: 32-jähriger Mann belästigt zwei Buben in der Schwimm-Garderobe

(cb) Wichtig bei solchen Beobachtungen und Hinweisen sei es, sofort die Polizei zu informieren und nicht in den sozialen Medien vor einem unbekannten Mann zu warnen, schreibt die Zuger Polizei. «Dies kann zu Missverständnissen und Verunsicherung führen.» Den Kindern rät die Polizei:

• Sei vorsichtig, wenn Unbekannte mit dir ein Gespräch führen wollen und begleite nie jemanden, den du nicht kennst.

• Lass dich nie von Unbekannten in ein Restaurant, auf einen Festplatz oder in ein Auto einladen und nimm von Unbekannten keine Geschenke an.

• Gehe nie mit einem Unbekannten in ein Haus oder in eine Wohnung.

• Mache niemals Autostopp.

• Will dich ein Unbekannter in ein Auto oder in ein Haus schleppen, schreie laut um Hilfe, wehre dich, so gut du kannst. Versuche dir das Alter, die Grösse, Sprache, Kleidung sowie die Autonummer zu merken.

• Ist dir oder einem Kameraden etwas zugestossen, bist du von einer unbekannten Person angesprochen worden, erzähle dies sofort den Eltern, den Lehrern, oder benachrichtige die Polizei (041 728 41 41).