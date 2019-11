Der Mann entblösste sich vor zwei achtjährigen Knaben in der Herrengarderobe. Er wurde vor Ort festgenommen.

Der Mann entblösste sich vor zwei achtjährigen Knaben in der Herrengarderobe. Er wurde vor Ort festgenommen.

Baar: 32-jähriger Mann belästigt zwei Kinder im Schwimmbad Lättich sexuell Der Mann entblösste sich vor zwei achtjährigen Knaben in der Herrengarderobe. Er wurde vor Ort festgenommen.

(rh) Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend kurz nach 17.30 Uhr, wie die Zuger Polizei am Freitag mitteilt. Bei der Einsatzleitzentrale ging die Meldung ein, dass im Schwimmbad Lättich zwei Kinder von einem Mann sexuell belästigt worden seien. Die Einsatzkräfte rückten unverzüglich aus und trafen vor Ort auf zwei achtjährige Knaben, die aussagten, dass sich in der Herrengarderobe ein Mann vor ihnen entblösst und sexuell erregt hatte.

Der von den beiden Buben signalisierte Mann konnte in der Folge im Schwimmbad angetroffen und festgenommen werden. Er ist geständig. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat wegen Verdachts auf sexuelle Handlungen mit Kindern eine Strafuntersuchung eröffnet. Beim Mann handelt es sich um einen im Kanton Zug wohnhaften, 32-jährigen Schweizer. Er wurde nach der Befragung und einer Hausdurchsuchung aus der Polizeihaft entlassen.