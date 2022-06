4-Jährige in kritischem Zustand nach Badeunfall in Baar

Baar Vierjährige in kritischem Zustand: Rega-Einsatz im Freibad Lättich Am Dienstagabend spielten sich im Schwimmbad dramatische Szenen ab. Ein kleines Mädchen lag regungslos im Wasser. 15.06.2022, 10.49 Uhr

Im Freibad Lättich ereignete sich der Vorfall. Bild: Jan Pegoraro (Baar, 14. Juni 2022)

Am Dienstagabend ist es laut einer Polizeimeldung im Freibad Lättich in Baar zu einem Badeunfall gekommen. Ein vierjähriges Mädchen sei in einem unbeobachteten Moment im Aussenbereich ins Nichtschwimmerbecken geraten. «Als ihr Vater dies bemerkte, trieb das Mädchen bereits regungslos im Wasser. Der Vater zog sein Kind sofort aus dem Wasser und schlug Alarm», heisst es in der Mitteilung vom Mittwochvormittag weiter.