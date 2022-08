Baar «Apfelbaumgärtli St. Martin»: Ein neuer Ort zum Verweilen und gegenseitigen Austausch Ein blauer Kaffeewagen ziert den neuen Begegnungsort in Baar. Jeden Dienstag ab dem 23. August bis 8. November lädt die Pfarrei St. Martin zu einem Quartiertreffen ein. Nora Baumgartner Jetzt kommentieren 17.08.2022, 11.00 Uhr

Christine Vonarburg und Stefan Horvath freuen sich, dass das Projekt «Apfelbaumgärtli St. Martin» beginnt. Bild: Stefan Kaiser

Farbige Stühle, rote Tische, ein blauer Kaffeewagen und ein plätschernder Brunnen: So sieht der neue Begegnungsort Apfelbaumgärtli St. Martin aus. Das Mitwirken in der Arbeitsgruppe WIA Strategie (Wohnen im Alter) hat sie dazu inspiriert ein eigenes Quartierprojekt in Baar umzusetzen.

«Wir möchten der Gesellschaft etwas zurückgeben, denn wirkliche Quartiertreffen gibt es kaum mehr»,

so Stefan Horvath, Leiter Sozial- und Beratungsdienst St. Martin. Am Dienstag, 23. August, wird der Ort mit einem kleinen Fest eröffnet. Horvath und Christine Vonarburg, für Altersarbeit im Sozialdienst St. Martin zuständig, leiten das Projekt.

Interkulturell und intergenerationell

Ziel des Projekts ist, Personen jeder Altersstufe interkulturell und intergenerationell zusammenzubringen. Es solle Brücken bauen und auch die Möglichkeiten bieten, gewisse Vorurteile gegenüber anderen Generationen und Kulturen abzulegen, so Stefan Horvath. «Das Projekt soll zu einem späteren Zeitpunkt auch durch Freiwillige getragen und zu einem regelmässigen Quartiertreffen werden», ergänzt Vonarburg.

Der Name «Apfelbaumgärtli» stammt vom letztjährigen Jubiläum. Zum 50-jährigen Bestehen des Sozialdienstes St. Martin Baar ist ein Apfelbaum gepflanzt worden. An diesem hängen nun die ersten Äpfel.

Dort sein, wo die Probleme sind

Das Gärtli hat vorerst wöchentlich jeden Dienstag bis 8. November geöffnet. Von der Pfarrei St. Martin sind jeweils zwei Mitarbeitende vor Ort, um unter anderem für Leute da zu sein, die sich einsam fühlen.

«Uns ist es wichtig, vor Ort präsent zu sein und ein offenes Ohr zu haben»,

so Horvath. Neben Stefan Horvath und Christine Vonarburg werden auch abwechslungsweise Leute aus dem Seelsorgeteam oder dem Kirchenrat im Gärtli anwesend sein.

Der Begegnungsort bei der Kirche St. Martin lädt zum Verweilen ein. Bild: Stefan Kaiser

«Kirche findet nicht nur in der Kirche statt. Kirche soll bei den Leuten sein», sagt der Leiter des Sozialdienstes. Es gehe um Begegnungen mit den Menschen und um dort zu sein, wo die Probleme sind. «Wir wollen mit dem Kaffeewagen unterwegs sein», sagt Vonarburg. Denn Kaffee sei etwas Geselliges und lädt ein, miteinander im Austausch zu sein.

Im Jubiläumsjahr war der Sozial- und Beratungsdienst St. Martin einmalig am Baarer Wochenmarkt präsent. «Wir durften feststellen, wie wertvoll und interessant es ist, mit Menschen im Alltag in Kontakt zu kommen und zu zeigen, wie und wo sich Kirche auch im Sozialbereich sowie in sozialen Projekten engagiert» so Horvath.

Lebendiger Ort mit Austausch und gewissem Bekanntheitsgrad

Die Rückmeldungen auf das Projekt seien bisher nur positiv ausgefallen, so Vonarburg. Das freut sie umso mehr, da sie als Team einige Arbeit und Finanzen in das Projekt investiert haben.

«Ich arbeite schon lange an diesem Projekt und bin sehr glücklich darüber, dass wir es nun durchführen können»,

so Horvath. Sie als Pfarrei wollen mit ihren Erfahrungen etwas anstossen, sodass es weitere Begegnungsorte in Baar geben wird.

«In zwei Jahren wünsche ich mir, dass man das Apfelbaumgärtli St. Martin kennt und er rege genutzt wird», antwortet Christine Vonarburg auf die Frage, was ihre Wünsche für die Zukunft seien. «Er soll zu einem lebendigen Ort werden, wo viel über das Leben ausgetauscht wird», so Stefan Horvath. Ideen für weitere Projekte gehen ihnen nicht aus, denn sie werden in einem Ideenpot gesammelt.

Öffnungszeiten Apfelbaumgärtli St. Martin: Jeden Dienstag bis am 8. November von 10.00-14.00 Uhr. Weitere Infos zum Eröffnungsfest am 23. August und zur Pfarrei St. Martin finden Sie hier: www.pfarrei-baar.ch

